Negli ultimi giorni si è parlato molto di Apple MacBook Neo, il nuovo notebook lanciato dal colosso di Cupertino con l’obiettivo di conquistare un’importante fetta del mercato di fascia media.

Il nuovo MacBook “economico” di Apple, infatti, sembra avere le carte in regola per dare fastidio a Microsoft e Windows 11, rappresentando una soluzione tutto sommato abbordabile per coloro che desiderano entrare in macOS e nell’ecosistema di applicazioni e servizi del colosso di Cupertino.

Apple lavora a nuovi prodotti costosi

Stando a quanto è stato riferito da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, nella sua ultima newsletter, il lancio di Apple MacBook Neo non va valutato come una sorta di cambio di politica dell’azienda statunitense, volto ad ampliare la propria base di utenti con prodotti meno costosi.

Al contrario, a dire del giornalista per il 2026 il colosso di Cupertino avrebbe in programma il lancio di almeno tre device destinati a trovare spazio nella fascia “Ultra“.

Tutti questi device (che potrebbero non usare la parola Ultra nei rispettivi nomi) sarebbero destinati ad arrivare sul mercato a prezzi più elevati rispetti ai modelli simili della concorrenza, ciò a partire dal tanto chiacchierato iPhone pieghevole, che potrebbe essere lanciato a circa 2.000 dollari.

E poi, sempre nel 2026, dovrebbe arrivare pure almeno un modello di MacBook Pro con display OLED touch, anch’esso destinato a fare toccare alla sua gamma nuove vette in termini di prezzi.

Infine, sempre nel corso di quest’anno il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare anche una nuova generazione di Apple AirPods, che come novità principale dovrebbe avere delle fotocamere integrate per consentire a Siri di avere anche un contesto visivo.

In sostanza, il 2026 potrebbe essere un anno scoppiettante per Apple. Staremo a vedere.