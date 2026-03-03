Anche quest’anno Qualcomm è tra i protagonisti del Mobile World Congress, evento che di sicuro rappresenta una delle migliori vetrine che le aziende del mondo tech hanno a disposizione per mostrare al pubblico le ultime novità e i prodotti che vedremo nel corso del 2026.

Qualcomm non ha deluso le aspettative e in occasione della fiera di Barcellona ha svelato diverse soluzioni, alcune delle quali davvero interessanti se guardiamo alla connettività mobile del futuro (ma non solo); in questi giorni abbiamo coperto i vari annunci del produttore statunitense, ma per chi se li fosse persi facciamo un breve recap.

Al MWC si è parlato delle nuove piattaforme per la Personal AI indossabile con Snapdragon Wear Elite, passando per l’evoluzione del 5G Advanced verso il 6G, fino alla prossima generazione di connettività WiFi 8 e alle soluzioni per reti mobili più autonome ed efficienti.

Snapdragon Wear Elite: L’AI avanzata ora è nei wereable

Con Snapdragon Wear Elite, Qualcomm introduce una piattaforma pensata una nuova generazione di dispositivi wearable in grado di affiancare l’utente come assistenti personali intelligenti.

Grazie a un processore AI dedicato e a una connettività completa (5G RedCap, Micro-Power Wi-Fi, Bluetooth 6.0, UWB, GNSS e NB-NTN), questi dispositivi saranno in grado di capire il contesto, interagire con la voce, raccogliere e interpretare dati nel tempo e dialogare con gli altri device dell’ecosistema digitale personale.

Tra i partner già al lavoro sulla piattaforma Qualcomm ci sono colossi come Google, Motorola e Samsung. Per approfondire però vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Qualcomm X105: il nuovo modem RF 5G Advanced con uno sguardo al 6G

Altra novità di rilievo annunciata da Qualcomm è il tanto atteso X105 5G Modem-RF, un modem che porta il 5G Advanced a un nuovo livello, introducendo la prima architettura al mondo progettata per la Release 19 del 3GPP, con velocità di picco fino a 14,8 Gbps in downlink e 4,2 Gbps in uplink.

Oltre alle prestazioni, il chip integra un processore AI di quinta generazione che riconosce il tipo di traffico (gaming, video, social, ecc.) e adatta in tempo reale la gestione dei dati, migliorando qualità ed efficienza. Il supporto alla connettività satellitare NR-NTN e a un motore GNSS più preciso lo rende adatto a un ventaglio molto ampio di dispositivi, dagli smartphone, passando per PC e sistemi industriali connessi.

Il 6G ormai è sempre più vicino e in quest’ottica Qualcomm annuncia una nuova alleanza con alcuni dei principali operatori, produttori di dispositivi, player cloud e automotive a livello mondiale per accelerare sviluppo e adozione del nuovo standard di connettività.

L’iniziativa punta ad avere dimostrazioni pre-commerciali già dal 2028 e un primo avvio di reti 6G interoperabili dal 2029, lavorando in modo coordinato su standard, test di sistema e nuovi modelli di servizio basati su AI distribuita tra dispositivo, rete e cloud.

Rimanendo nel contesto, l’azienda annuncia una nuova partnership con T-Mobile con l’obiettivo di arrivare alle prime reti 6G commerciali a partire dal 2029. L’accordo copre l’intero percorso, dalla ricerca alle prove sul campo, per definire le tecnologie che permetteranno alle future reti 6G di offrire più capacità, copertura e servizi basati su AI, riducendo al tempo stesso i consumi energetici.

Il nuovo portfolio WiFi 8 guidato dal potente Qualcomm FastConnect 8800

Non meno importante, anzi è vero il contrario, risulta l’annuncio relativo alla nuova offerta Qualcomm in ottica WiFi 8. La proposta del colosso statunitense comprende il sistema mobile Qualcomm FastConnect 8800 e cinque nuove piattaforme di rete della serie Qualcomm Dragonwing, destinate a router, gateway e access point enterprise.

FastConnect 8800 è il primo sistema mobile al mondo con configurazione radio WiFi 8 4×4, capace di superare i 10 Gbps, senza omettere il Bluetooth 7.0 fino a 7,5 Gbps. Altrettanto rilevante la presentazione della gamma Dragonwing WiFi 8, progettata per trasformare router e access point in sistemi AI-native con elaborazione edge integrata.

In questo caso le novità sono ancora di più, vi invitiamo ad approfondire nell’articolo dedicato, ma in linea di massima i primi prodotti, anche per il segmento mainstream (Dragonwing N8 e F8), dovrebbero debuttare sul mercato entro fine anno.