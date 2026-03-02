Al Mobile World Congress di Barcellona 2026 Qualcomm ha svelato al pubblico il nuovo portfolio WiFi 8, una gamma completa di soluzioni pensate per costruire l’infrastruttura di connettività dell’era AI.

La proposta del colosso statunitense comprende il sistema mobile Qualcomm FastConnect 8800 e cinque nuove piattaforme di rete della serie Qualcomm Dragonwing, destinate a router, gateway e access point enterprise.

Le varie soluzioni annunciate sono attualmente in fase di sampling, con i primi prodotti commerciali attesi entro la fine del 2026. C’è tanta carne al fuoco in casa Qualcomm, vediamone insieme qualche anteprima.

FastConnect 8800 e Dragonwing: WiFi 8 per client e infrastruttura

Il FastConnect 8800 di Qualcomm è il primo sistema mobile al mondo con configurazione radio WiFi 8 4×4, capace di superare i 10 Gbps di velocità di picco. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, FastConnect 8800 offre fino al doppio delle prestazioni rispetto alla precedente generazione WiFi 7 e fino a tre volte la portata gigabit.

Questa soluzione integra diverse opzioni in un singolo chip:

WiFi 8

Bluetooth 7.0 (fino a 7,5 Mbps con High Data Throughput)

Ultra Wideband 802.15.4ab

Thread 1.5

A bordo è presente anche Proximity AI, che combina UWB, Bluetooth Channel Sounding e WiFi Ranging per un tracciamento con precisione centimetrica. La piattaforma è destinata non solo agli smartphone, ma anche a tablet, PC, robotica e altri dispositivi connessi. Sul fronte infrastruttura debutta invece la nuova gamma Dragonwing WiFi 8, progettata per trasformare router e access point in sistemi AI-native con elaborazione edge integrata.

Tra le principali soluzioni segnaliamo:

Dragonwing NPro A8 Elite : piattaforma WiFi 8 5×5 per access point enterprise e router premium. Promette fino al 40% di throughput in più a distanze tipiche, latenza ridotta fino a 2,5 volte sotto carico e fino al 30% di consumi energetici in meno rispetto alla generazione precedente. Integra CPU penta-core di nuova generazione e NPU Qualcomm Hexagon per AI agentica on-device.

: piattaforma WiFi 8 5×5 per access point enterprise e router premium. Promette fino al 40% di throughput in più a distanze tipiche, latenza ridotta fino a 2,5 volte sotto carico e rispetto alla generazione precedente. Integra di nuova generazione e NPU Qualcomm Hexagon per AI agentica on-device. Dragonwing FiberPro A8 Elite : stessa architettura della NPro A8 Elite , con supporto aggiuntivo a connettività fibra 10G PON per gateway broadband unificati.

: stessa architettura della , con supporto aggiuntivo a connettività fibra 10G PON per gateway broadband unificati. Dragonwing FWA Gen 5 Elite: piattaforma per Fixed Wireless Access con modem Qualcomm X85 e integrazione completa delle funzionalità WiFi 8.

Completano la gamma le piattaforme Dragonwing N8 e F8, destinate ai segmenti mainstream per router domestici e sistemi mesh ad alto volume. L’intero portfolio WiFi 8 di Qualcomm è stato progettato per rispondere ai nuovi profili di traffico generati dall’AI, con maggiore affidabilità, capacità, range esteso e intelligenza distribuita direttamente nei dispositivi.

Caratteristiche tecniche principali ecosistema Qualcomm WiFi 8

Qualcomm FastConnect 8800

WiFi 8 con configurazione radio 4×4

Velocità di picco oltre 10 Gbps

Portata gigabit fino a 3x rispetto alla generazione precedente

Bluetooth 7.0 fino a 7,5 Mbps

UWB 802.15.4ab

Thread 1.5

Proximity AI con tracciamento centimetrico

Dragonwing NPro A8 Elite

WiFi 8 5×5

+40% throughput a distanza tipica

Latenza ridotta fino a 2,5x

Fino a 30% minore consumo energetico

CPU penta-core

NPU Qualcomm Hexagon integrata

Disponibilità