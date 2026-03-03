A distanza di diversi mesi dall’introduzione della funzionalità per gli utenti a pagamento, Anthropic ha deciso di compiere un passo che molti di voi probabilmente stavano aspettando: la memoria di Claude diventa disponibile anche per chi utilizza il piano gratuito. Si tratta, di fatto, dell’ultimo aggiornamento in ordine cronologico dedicato agli utenti free, e rappresenta un cambiamento non di poco conto nell’esperienza d’uso quotidiana del chatbot.

La novità arriva in un momento particolarmente delicato (e allo stesso tempo strategico) per l’azienda statunitense, che sta vivendo una fase di grande visibilità sia sul fronte commerciale sia su quello politico-istituzionale.

La memoria di Claude è ora disponibile per tutti

Entrando nel dettaglio, la nuova funzione (nuova per gli utenti gratuiti) consente a Claude di ricordare conversazioni precedenti e di utilizzarle come contesto per generare risposte future più coerenti e personalizzate. In altre parole, non si tratta più di singole chat isolate, ma di un sistema in grado di costruire, progressivamente, un filo logico tra un’interazione e l’altra.

Alcuni di voi potrebbero ricordare che la memoria era stata introdotta inizialmente ad agosto dello scorso anno per gli utenti a pagamento, mentre in autunno era arrivata la possibilità di compartimentare i ricordi, separandoli per ambiti o necessità specifiche.

Ora questa capacità viene estesa anche al piano gratuito, ampliando in maniera significativa il valore dell’offerta Free rispetto al passato.

Dal punto di vista pratico, quando abilitate la memoria, Claude può fare riferimento alle vostre chat precedenti per migliorare suggerimenti, risposte e contenuti generati; ovviamente, come sempre in questi casi, la gestione della privacy resta centrale: è possibile mettere in pausa la memoria, mantenendo i dati salvati per un utilizzo futuro, in alternativa, si possono eliminare completamente i ricordi, impedendo che restino memorizzati sui server di Anthropic. Un approccio che punta a offrire maggiore controllo all’utente finale, soprattutto in un periodo in cui il tema della gestione dei dati è sempre più sensibile.

La decisione di rendere gratuita la memoria non arriva isolata, proprio nelle stesse ore Anthropic ha semplificato l’importazione delle conversazioni provenienti da chatbot concorrenti, rendendo più agevole il passaggio a Claude per chi utilizza altre piattaforme.

Non è dunque difficile leggere questa mossa anche in chiave competitiva: offrire gratuitamente una funzione avanzata come la memoria significa ridurre le barriere all’ingresso e aumentare il livello di fidelizzazione.

I risultati, almeno per il momento, sembrano dare ragione all’azienda; Claude è recentemente balzato al primo posto tra le app gratuite sull’App Store, un traguardo che testimonia una rinnovata popolarità del servizio presso il grande pubblico.

Parallelamente alla crescita nel mercato consumer, Anthropic si trova coinvolta in una controversia ad alto profilo con il governo degli Stati Uniti. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha infatti definito l’azienda un rischio per la catena di approvvigionamento dopo il rifiuto di firmare un contratto che avrebbe consentito al Pentagono di utilizzare i modelli di Anthropic per attività di sorveglianza di massa e per lo sviluppo di armi completamente autonome.

In seguito a queste dichiarazioni, Anthropic ha annunciato l’intenzione di contestare formalmente la designazione. Si tratta di una situazione ancora in evoluzione e, al momento, non è chiaro quali possano essere le conseguenze a medio-lungo termine per l’azienda.

Tornando alla novità principale, l’estensione della memoria al piano gratuito rende Claude sensibilmente più competitivo rispetto al passato; se fino a pochi mesi fa la versione free offriva un’esperienza più limitata e frammentata, oggi si avvicina molto più a quella premium, almeno per quanto riguarda la personalizzazione delle interazioni.

Molti di voi, soprattutto chi utilizza quotidianamente strumenti di intelligenza artificiale per studio, lavoro o produttività personale, potrebbero apprezzare questa evoluzione: poter contare su un assistente che ricorda preferenze, progetti e richieste precedenti cambia infatti in modo sostanziale la qualità dell’esperienza.

Resta ora da capire se Anthropic introdurrà ulteriori funzionalità avanzate nel piano gratuito, oppure se questa apertura rappresenti un punto di equilibrio destinato a durare.