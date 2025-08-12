Anthropic continua a lavorare su nuove funzionalità per Claude, il proprio assistete IA, e stavolta lo fa puntando su un miglioramento che, pur sembrando piccolo sulla carta, potrebbe cambiare concretamente il modo in cui molti utenti interagiscono con il chatbot nel lungo periodo; stiamo parlando della nuova capacità di fare riferimento alle conversazioni passate, in fase di rollout per gli abbonati ai piani Max, Team ed Enterprise.

A differenza di altri sistemi simili già visti nel settore però, Anthropic ha scelto un approccio decisamente più selettivo e attento alla privacy, Claude non ricorda automaticamente tutto quello che viene detto, ma può cercare informazioni in chat precedenti solo se richiesto esplicitamente dall’utente.

Claude di Anthropic riceve una funzione memoria, ma solo a comando

Nella pratica, questo significa che se l’utente sta lavorando a un progetto complesso, oppure sta portando avanti una ricerca articolata in più sessioni, non dovrà più ripetere ogni volta a Claude le stesse informazioni di contesto; sarà sufficiente chiedere al chatbot di riprendere da una chat specifica e lui sarà in grado di recuperare i dettagli rilevanti per quel flusso di lavoro.

L’azienda spiega che la funzione è legata all’area di lavoro e al progetto su cui si sta operando, questo permette per esempio di mantenere un contesto coerente all’interno di un singolo progetto senza che le informazioni trabocchino in altre conversazioni non correlate; in altre parole, Claude non costruisce un profilo unico e permanente dell’utente (come fanno alcuni concorrenti), ma limita l’accesso alla memoria al contesto specifico richiesto.

Il confronto con le altre piattaforme è inevitabile, ChatGPT di OpenAI per esempio ha introdotto ad aprile un sistema di memoria che salva automaticamente tutte le conversazioni e le utilizza per personalizzare le risposte a qualsiasi nuova domanda o richiesta. Google Gemini consente a sua volta di richiamare dialoghi passati e, in alcune sperimentazioni, ha integrato anche la cronologia di Ricerca Google per offrire risposte ancora più personalizzate.

Claude invece si posiziona in maniera diversa: nessun salvataggio automatico globale, nessun profilo dell’utente basato sull’intera cronologia, e un accesso ai dati delle chat passate solo se richiesto.

Questa filosofia punta a ridurre il rischio di richiami indesiderati e a dare all’utente un maggiore controllo, evitando la sensazione (comune a molti) di parlare con un sistema che sa troppo, per via di memorizzazioni implicite.

Per chi non volesse proprio questa possibilità, Anthropic ha previsto un interruttore nelle impostazioni per disabilitare del tutto la funzione, questo aspetto è coerente con la strategia dell’azienda che più volte ha sottolineato l’importanza di mettere l’utente al centro del controllo dei dati.

Va detto che, al momento, la novità è in distribuzione solo per chi ha un abbonamento ai piani Max, Team ed Enterprise, ma l’azienda ha già confermato che arriverà anche su altri piani in futuro, probabilmente dopo una fase di test e raccolta feedback.

Per molti questa funzione potrebbe sembrare un’aggiunta minore, ma nel lavoro quotidiano, soprattutto in ambito professionale o di ricerca, avere la possibilità di riprendere il filo senza ripetere ogni volta il contesto può far risparmiare tempo e ridurre errori di comunicazione; inoltre, il fatto che sia attivabile solo su richiesta dell’utente la rende particolarmente adatta a chi vuole i vantaggi di una memoria contestuale, ma senza rinunciare alla privacy.

Gli utenti interessati non dovranno fare nulla di particolare per attivarla, se il loro piano è tra quelli supportati la funzione dovrebbe comparire automaticamente, per tutti gli altri non resta che attendere la disponibilità per i piani inferiori.