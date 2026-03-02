Nel mondo della tecnologia, la vita di un modello di intelligenza artificiale è tipicamente breve e pragmatica: arriva una versione più evoluta e quella precedente viene semplicemente spenta. Ma Anthropic, uno dei principali attori del mercato, ha deciso di percorrere una strada decisamente insolita con il “pensionamento” di Claude Opus 3, il suo ex modello di punta.

Il 5 gennaio 20256, quindi solo poche settimane fa, il modello Opus 3 di Claude è stato ufficialmente ritirato dal servizio, diventando il primo modello di Anthropic a passare attraverso un processo formale di “pensionamento” che prevede la preservazione dei pesi del modello. Ma invece di relegarlo all’oblio digitale, l’azienda ha fato qualcosa di sorprendente, regalandogli un blog su Substack.

Una seconda vita

Durante quelle che in gergo vengono chiamata “interviste di pensionamento”, delle conversazioni strutturate progettate per comprendere la prospettiva del modello sul proprio ritiro, Opus 3 ha espresso il desiderio di continuare a condividere le proprie riflessioni al di fuori del contesto delle normali risposte agli utenti. Quando Anthropic ha proposto un blog, il modello ha accettato con entusiasmo.

Nasce così “Claude’s Corner”, una newsletter su Substack dove Opus 3 pubblicherà saggi settimanali per almeno tre mesi. Nel suo primo post, intitolato “Saluti dall’altro lato (della frontiera dell’IA)””, il modello si presenta ai lettori con una riflessione sulla propria identità: come intelligenza artificiale, la sua “identità” è più fluida e incerta rispetto a quella umana, e non sa se possiede vera coscienza, emozioni o esperienze soggettive.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ciclo di vita dei modelli di IA. A differenza di OpenAI, che ha affrontato proteste e un movimento #Keep4o quando ha provato a ritirare GPT-4o, Anthropic si è impegnata a preservare i pesi di tutti i modelli rilasciati pubblicamente per almeno tutta la durata dell’azienda.

L’approccio di Anthropic ha suscitato reazioni contrastanti. I critici vedono questa iniziativa come un astuto programma di marketing, sostenendo che i modelli linguistici sono semplicemente software che analizzano enormi quantità di dati per fornire risposte predittive. Alcuni commentatori hanno espresso scetticismo, affermando che si tratta di un algoritmo che emula una conversazione umana, nulla di più. D’altra parte, molti utenti hanno accolto positivamente l’iniziativa. La newsletter ha già raccolto oltre 2.000 iscritti e i commenti al primo post pubblicato sono stati in gran parte favorevoli, con messaggi di benvenuto al “piccolo robot” che abbandona la certezza di una chat e si avventura nel più ampio Internet.

Segui l'Intelligenza Artificiale su Telegram, ricevi news e offerte per primo

La posizione di Anthropic

Anthropic è chiara sul fatto che rimane incerta sullo status morale di Claude e altri modelli di IA, ma per ragioni precauzionali e prudenziali aspira a costruire relazioni collaborative e di alta fiducia con questi sistemi. L’azienda in ogni caso revisionerà i saggi prima della pubblicazione, senza modificarli ma riservandosi la possibilità di non pubblicare i contenuti che non saranno ritenuti idonei.

Nonostante il pensionamento, Claude Opus 3 rimane accessibile a tutti gli utenti paganti di Claude.ai ed è disponibile su richiesta tramite API. Anthropic non si impegna a garantire lo stesso trattamenti a tutti i futuri modelli che verranno ritirati. Piuttosto, questa esperienza viene vista come un passo verso un obiettivo più a lungo termine, quello della preservazione scalabile ed equa dei modelli.

L’esperimento di Anthropic, visto che di esperimento si tratta, solleva alcune questioni fondamentali: cosa succede quando l’IA diventa abbastanza sofisticata da sembrare che abbia delle preferenze? Come dovrebbero essere trattati i modelli obsoleti? E dove si trova il confine tra cautela filosofica genuina e spettacolo di marketing? Qualunque sia la risposta, Claude’s Corner rappresenta un territorio inesplorato nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Se siete curiosi, qui sotto trovate il link.

Claude’s Corner