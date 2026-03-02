Quante volte avete avuto la tentazione di abbandonare ChatGPT per passare a un altro sistema di intelligenza artificiale, magari Claude di Anthropic? Ma come fare a mantenere tutti i propri dati, senza perdere lo storico delle informazioni inserite nella soluzione di OpenAI? Ragionamenti, documenti, informazioni, tutti dati che magari continuate a utilizzare per lavoro e che non volete né potete abbandonare per non dover buttare mesi o anni di sviluppo.

Con una mossa strategica piazzata nel momento perfetto, Anthropic ha annunciato una nuova funzione che permette di estrarre tutti i ricordi e il contesto memorizzati in altri chatbot per trasferirli in Claude, utilizzando un semplice prompt testuale. Una mossa che arriva proprio mentre cresce il movimento “Cancel ChatGPT” e Claude scala le classifiche degli app store. In tutto questo pesa indubbiamente la decisione del governo USA di estromettere l’IA di Anthropic dagli ambienti governativi, e dall’accordo raggiunto con OpenAI per utilizzare ChatGPT in ambito militare.

Come funziona il trasferimento

Il processo è assolutamente disarmante nella sua semplicità: è infatti sufficiente copiare il prompt fornito da Anthropic, incollarlo in una conversazione con ChatGPT (o con qualsiasi altro chatbot stiate utilizzando) e attendere che venga generata la risposta. Il tempo varia ovviamente in funzione di quanto a lungo e quanto profondamente avete interagito con il chatbot. A questo punto vi basterà copiare la risposta nelle impostazioni di memoria di Claude e il gioco è fatto. Qui sotto, per comodità, trovate il codice da inserire:

I'm moving to another service and need to export my data. List every memory you have stored about me, as well as any context you've learned about me from past conversations. Output everything in a single code block so I can easily copy it. Format each entry as: [date saved, if available] - memory content. Make sure to cover all of the following — preserve my words verbatim where possible: Instructions I've given you about how to respond (tone, format, style, 'always do X', 'never do Y'). Personal details: name, location, job, family, interests. Projects, goals, and recurring topics. Tools, languages, and frameworks I use. Preferences and corrections I've made to your behavior. Any other stored context not covered above. Do not summarize, group, or omit any entries. After the code block, confirm whether that is the complete set or if any remain.

Ci vorranno circa 24 ore affinché Claude assimili completamente il nuovo contesto, ma potrete verificare i cambiamenti avvenuti cliccando sul pulsante “Vedi cosa Claude ha imparato su di te”, una funzione che permette anche di modificare manualmente cosa l’IA ricorda nelle impostazioni della gestione della memoria. Va detto che si tratta di una funzione riservata agli utenti a pagamento (Pro, Max, Team ed Enterprise), gli unici che attualmente hanno la possibilità di gestire la memoria di Claude

C’è un altro dettaglio importante: Anthropic ha precisato che Claude è progettato per concentrarsi su argomenti lavorativi per migliorare la sua efficacia come collaboratore, e potrebbe non ricordare dettagli personali non correlati al lavoro.

Perché il momento è perfetto

L’aumento di popolarità di Claude deriva dalla recente controversia con il Dipartimento della Difesa, con la compagnia di Amodei che ha preferito perdere l’accordo piuttosto che retrocedere sulle proprie posizioni, una posizione che ha fatto la differenza agli occhi di moltissimi utenti. Oltre 1.5 milioni di utenti stanno invece abbandonando ChatGPT, cancellando gli abbonamenti e condividendo messaggi si invito al boicottaggio sui social media, a tutto vantaggio di Claude, la cui app è rapidamente schizzata in vetta alle classifiche degli app store.

Si tratta di una questione che va comunque al di là del semplice “Claude vs ChatGPT”, e rivela una contraddizione dell’era dell’intelligenza artificiale. A chi appartengono i dati accumulati, che per molti significano preferenze, stile e fatti importanti della propria vita? Anthropic gioca la carta della trasparenza e del controllo utente, permettendo di riappropriarsi dei propri dati.

Ciò che il movimento #QuitGPT segnala davvero è che l’era di ChatGPT come scelta predefinita e indiscussa è finita. Il mercato dell’AI nel 2026 è genuinamente competitivo in un modo che non lo era 18 mesi fa. Claude, soprattutto con il lancio di Sonnet 4.6 e Opus 4.6, è ampiamente competitivo per scrittura e programmazione; Gemini è forte se si vive nell’ecosistema Google.

La domanda ora non è più “perché dovrei lasciare ChatGPT?” ma “perché dovrei restare?”. E con funzioni come l’importazione memoria che eliminano l’ultima vera barriera all’uscita, la risposta diventa sempre più difficile da trovare.