Apple ha da poche ore ufficializzato Apple Creator Studio, il nuovo abbonamento definitivo per i creatori di contenuti che costituisce la porta d’accesso a tutta una serie di applicazioni professionali dedicate alla produzione video, alla produzione musicale e alla creazione di immagini.

La suite integrerà una serie di funzioni inedite basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di lavoro creativi e includerà anche alcune funzioni premium e contenuti esclusivi per alcune popolari app in ambito produttività della Mela morsicata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Apple Creator Studio è ufficiale

Come anticipato, Apple ha annunciato Apple Creator Studio, una suite completa che riunisce “sotto lo stesso tetto” (in questo caso un abbonamento) applicazioni storiche del colosso di Cupertino e nuovi ingressi.

Prima di entrare più nel dettaglio, riportiamo le parole di Eddy Cue, vicepresidente senior della divisione Internet Software and Services presso Apple, che ha così presentato il nuovo abbonamento:

“Apple Creator Studio offre un grande valore aggiunto che consente a creator di ogni tipo di coltivare la propria passione e accrescere le proprie competenze fornendo un accesso semplificato agli strumenti più potenti e intuitivi per l’editing video, la creazione musicale, l’imaging creativo e la produttività visiva, il tutto potenziato con evoluti strumenti intelligenti per migliorare e accelerare i flussi di lavoro. Questa straordinaria raccolta mette a disposizione di professionisti, talenti emergenti, imprenditori o imprenditrici, persone che studiano o insegnano il modo più flessibile e accessible per iniziare a usare queste app creative per svolgere il proprio lavoro al meglio e stimolare la loro creatività in ogni fase del processo”.

Pixelmator Pro debutta su iPad

Sottoscrivendo l’abbonamento, gli utenti Mac e iPad avranno accesso alle potenzialità di app come Final Cut Pro, Logic Pro e Pixelmator Pro, mentre i soli utenti Mac avranno accesso a strumenti specializzati come Motion, Compressor e MainStage.

Una delle principali novità è il debutto di Pixelmator Pro su iPad: l’app è stata completamente rivista e ottimizzata per l’utilizzo con interfaccia a tocchi e per l’utilizzo con la Apple Pencil, consentendo ai creativi di lavorare ai propri progetti anche in mobilità senza rinunciare alla stessa potenza disponibile nella controparte desktop. La suite include anche un nuovo strumento chiamato Warp che consente di modellare i livelli e una vasta raccolta di modelli di prodotto.

L’IA al centro della produzione video e audio

L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo centrale nelle nuove versioni dei software inclusi nella suite Apple Creator Studio. Ad esempio, su Final Cut Pro, gli utenti potranno sfruttare funzioni come Transcript Search (per trovare battute specifiche nella registrazione) e Visual Search (per individuare oggetti o animazioni all’interno delle clip).

Su iPad, invece, la funzione Montage Maker è in grado di analizzare e montare automaticamente un video dinamico, selezionando i momenti migliori da una registrazione più lunga.

Anche l’app Logic Pro per la produzione musicale riceverà aggiornamenti significativi: tra questi rientrano la nuova dunzione Synth Player (un musicista virtuale potenziato dall’IA) e Chord ID (strumento che “traduce” le registrazioni audio in tablature). Su iPad, grazie alla funzione Music Understanding, gli utenti potranno cercare loop e suoni nella libreria sfruttando il linguaggio naturale.

Pages, Numbers, Keynote (e Freeform) diventeranno “freemium”

Andando oltre, la suite include le “classiche” app per la produttività del colosso di Cupertino come Pages, Numbers, Keynote e FreeForm che, in futuro, diventeranno “freemium”. Le funzioni principale di creazione, modifica e collaborazione rimarranno gratuite per tutti gli utenti, mentre gli abbonati ad Apple Creator Studio potranno sbloccare l’accesso a strumenti avanzati e contenuti esclusivi.

Ad esempio, gli abbonati potranno usufruire del nuovo Content Hub (una libreria di foto e grafiche di alta qualità) e degli strumenti di generazione delle immagini basati sui modelli di OpenAI. Inoltre, su Keynote arriverà la possibilità di generare bozze di presentazioni partendo da un testo, mentre in Numbers arriverà la funzione Magic Fill (consente di compilare tabelle e formule basandosi sul riconoscimento di modelli).

Quanto costa Apple Creator Studio?

Il nuovo abbonamento Apple Creator Studio sarà disponibile su App Store, con acquisto universale multi-piattaforma, a partire da mercoledì 28 gennaio 2026 e potrà essere sottoscritto in forma mensile, con un canone di 12,99 euro/mese, o in forma annuale, con un canone di 129 euro all’anno (scegliendo questa formula si risparmiano 26,88 euro).

Apple fa sapere che tutti i nuovi abbonati avranno diritto a un mese di prova gratuita mentre, con l’acquisto di un nuovo computer Mac o di un nuovo iPad, si riceveranno tre mesi gratuiti dell’abbonamento.

Il colosso di Cupertino propone inoltre iniziative che consentono di risparmiare sull’abbonamento a coloro che rispettano alcuni requisiti: per studenti e insegnanti, il costo Education dell’abbonamento è di 2,99 euro/mese o 29 euro/anno; con l’opzione “In famiglia”, gli utenti possono condividere app e contenuti inclusi con Apple Creator Studio con altre cinque persone del nucleo familiare.

In ultimo, Apple fa sapere che Final Cut Pro (349,99 euro), Logic Pro (229,99 euro), Pixelmator Pro (59,99 euro), Motion (59,99 euro), Compressor (59,99 euro) e MainStage (34,99 euro) potranno essere acquistate singolarmente su Mac App Store, e che le versioni gratuite di Keynote, Pages, Numbers e Freeform continueranno a essere incluse con ogni nuovo iPhone, iPad e computer Mac.