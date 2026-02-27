Due colossi dello streaming che raramente collaborano hanno trovato un terreno comune, ovvero la Formula 1. Apple e Netflix hanno annunciato una partnership a sorpresa per condividere la programmazione legata al campionato automobilistico, in quello che sembra un tentativo congiunto di espandere la popolarità dello sport negli Stati Uniti.

L’accordo, riportato da The Hollywood Reporter, prevede che Netflix possa trasmettere il Gran Premio del Canada a maggio insieme ad Apple TV. In cambio, entrambe le piattaforme trasmetteranno l’ottava stagione di Drive to Survive, la docuserie prodotta da Netflix che segue i piloti e i team di F1.

Apple, dal canto suo, continua a investire risorse nel pubblicizzare sempre di più il campionato di F1, un interesse nato dalla produzione e distribuzione del successo F1: The Movie con Brad Pitt ed è culminato nell’acquisizione dei diritti di trasmissione del campionato stesso.

I dettagli dell’accordo: Drive to Survive in simulcast su entrambe le piattaforme

Tra i benefit dell’accordo vi è la nuova stagione di Drive to Survive, che debutterà a mezzanotte contemporaneamente su Apple TV e Netflix. Ricordiamo che si tratta di un’esclusiva Netflix e che ha contribuito enormemente a far crescere l’interesse per la Formula 1, soprattutto tra il pubblico americano e tra i più giovani.

Eddy Cue, Senior Vice President dei servizi Apple, ha riconosciuto apertamente il ruolo di Netflix: “Netflix ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita della F1 dal lancio di Drive to Survive, e siamo entusiasti di rendere i contenuti F1 più ampiamente disponibili ai fan americani, nuovi ed esistenti.”

L’accordo sembra vantaggioso per entrambe le parti poiché Apple ottiene una programmazione correlata alla F1 da affiancare alle gare in diretta e un’espansione della portata delle trasmissioni. Netflix ottiene accesso alle gare F1 negli Stati Uniti, proseguendo la sua strategia di trasmettere sempre più eventi live sulla piattaforma.

La strategia aggressiva di Apple sulla F1

Apple ha acquisito i diritti per trasmettere le gare di F1 lo scorso anno con un accordo stimato intorno ai 150 milioni di dollari annui. Da allora l’azienda sta cercando di espandere la portata dello sport con ogni mezzo possibile.

Oltre alla partnership con Netflix, Apple ha siglato un accordo con IMAX per trasmettere alcune gare in diretta nelle sale cinematografiche. Secondo i report, anche Tubi, Comcast, DirecTV e Amazon Prime Video avranno accesso a contenuti F1 selezionati.

Questo approccio aggressivo ha convinto il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha dichiarato al portale Racer che lo sport crescerà oltre quanto mai raggiunto durante gli anni su ESPN.

“Ci permetterà di entrare nelle case di altre persone in modo diverso, con una grande qualità che è molto importante per noi. Questo è ciò che credo la relazione con Apple porterà nel mercato americano”

Per Apple, la F1 è chiaramente più di un semplice contenuto sportivo ma si tratta di un veicolo per affermare Apple TV come piattaforma di riferimento per gli eventi premium in diretta.