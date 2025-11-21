Apple continua a premere sull’acceleratore nella collaborazione tra Apple e Formula 1 che sembra essere destinata a espandersi e potrebbe presto andare oltre il recente accordo per i diritti di streaming negli Stati Uniti. Lo ha anticipato Derek Chang, CEO di Liberty Media, in un’intervista esclusiva a CNBC, durante la quale ha lasciato intendere che le due aziende stanno già discutendo nuove aree di cooperazione.

Il colosso di Cupertino sembra aver scoperto una nuova area in cui espandere i propri sforzi multimediali e di streaming: nonostante l’enorme successo del film F1: The Movie e l’acquisizione dei diritti streaming della F1 negli USA, l’azienda sembra destinata a voler crescere ancora di più nel settore e imporsi come partner dominante del campionato automobilistico.

Apple vuole espandersi ancora di più nel mondo della Formula 1

Intervenendo nel programma Money Movers, (di cui potete vedere l’intervista a fondo pagina) Chang ha parlato dell’evoluzione del panorama mediatico e di come la tecnologia stia trasformando il modo in cui gli sport vengono fruiti in streaming.

“In parallelo con F1 The Movie, abbiamo concluso un accordo con Apple per i diritti media negli Stati Uniti,” ha spiegato Chang.

“Il panorama dei media è cambiato radicalmente grazie alla tecnologia. Non si tratta più solo di ciò che accade nella finestra di un’ora e mezza di una gara domenicale, ma di essere sempre attivi, sempre presenti. Credo che Apple, con le sue capacità tecnologiche, possa davvero migliorare il prodotto, il contenuto e l’esperienza complessiva, contribuendo a far crescere il marchio e la popolarità dello sport.”

Come anticipato nelle scorse settimane, dopo mesi di trattative la piattaforma di Cupertino ha infatti ottenuto l’esclusiva per lo streaming della Formula 1 negli Stati Uniti per i prossimi cinque anni, segnando un importante passo nella strategia di espansione dei suoi contenuti sportivi.

Alla domanda se Apple abbia intenzione di estendere la partnership a livello mondiale, Chang ha lasciato intendere che i contatti sono già avviati:

“Credo che Apple sarà molto attiva. Siamo in discussione con loro su diversi fronti. È ancora presto, ma consideriamo questa una collaborazione molto solida, che potrebbe svilupparsi anche altrove. Per ora, però, nulla di specifico.”

Dunque, le parole del CEO di Liberty Media suggeriscono che l’accordo statunitense possa essere solo il primo passo verso una presenza globale di Apple nella Formula 1, un’ipotesi coerente con la crescente attenzione della società verso i contenuti premium e gli eventi sportivi in diretta che a quanto pare vuole espandersi oltre ai confini statunitensi.

Nel corso dell’intervista Chang ha anche celebrato il successo di F1 The Movie, il film con Brad Pitt ambientato nel mondo delle corse, che ha registrato incassi record sia per l’attore sia per un film sportivo.

La pellicola sarà disponibile in streaming su Apple TV dal 12 dicembre, dopo il debutto estivo in sala e la finestra di noleggio digitale. Il film rappresenta il primo grande progetto nato dalla collaborazione diretta tra Apple e Liberty Media, e il suo impatto commerciale sembra aver rafforzato il legame tra le due aziende.

Con il nuovo accordo di trasmissione e un film di successo alle spalle, Apple sembra pronta a diventare una forza stabile nel motorsport, portando la Formula 1 nel proprio ecosistema di intrattenimento globale come parte del proprio piano di accrescimento della divisione servizi digitali.