La stagione 2026 dei motori di Sky Sport prende ufficialmente in via con la presentazione di un palinsesto che metterà d’accordo tutti gli appassionati degli sport motoristici, non solo di Formula 1 e MotoGP.

Saranno più di 17 i campionati seguiti, spalmati su 41 weekend di gara, per oltre 1.800 ore di diretta con trasmissione delle gare, delle sessioni di prove (libere e ufficiali) e di tutti i consueti programmi di approfondimento messi a punto dalla redazione motori di Sky.

La stagione 2026 dei motori di Sky Sport prende forma

Come anticipato in apertura, Sky Sport ha annunciato quest’oggi la stagione 2026 dei motori da vivere sui propri canali, annunciando l’intero palinsesto che prevede, in diretta su Sky e in streaming su NOW, oltre 1.800 ore di diretta con annessi, studi, rubriche (con nuovi ingressi), approfondimenti e speciali.

La redazione sportiva di Sky seguirà più di 17 campionati e ben 41 weekend di gara: a farla da padrone saranno ovviamente Formula 1 (campionato che vivrà una rivoluzione sul piano regolamentare) e MotoGP (confermata fino al 2027 su Sky), i due campionati che godranno di canali tematici dedicati (Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP), che saranno esclusive di Sky alla pari della Superbike.

I campionati della Superbike, ovvero WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB (anch’essi confermati su Sky fino al 2027), accenderanno i motori questo weekend in Australia. Il 1° marzo sarà la volta della MotoGP, per il Gran Premio di Thailandia. L’8 marzo partirà la stagione 2026 della Formula 1, con il Gran Premio d’Australia.

Non solo F1, MotoGP e Superbike

Come anticipato, saranno più di 17 i campionati che verranno raccontati dalla squadra motori di Sky Sport. Oltre a F1, MotoGP e Superbike, avremo innanzitutto molti dei campionati propedeutici (e di contorno) alle classi regine a quattro e a due ruote: Formula 2, Formula 3, F1 Academy, Porsche Mobil 1 SuperCup, Moto2 e Moto3.

C’è poi spazio per la “Formula 1 a stelle e strisce” con la NTT IndyCar Series, per il rally dei campionaty World Rally Championship ed European Rally Championship, per il World Endurance Championship (WEC), il GT World Challenge, il Campionato Italiano Velocità (CIV), il Lamborghini Super Trofeo e per la neonata Harley Davidson Baggers World Cup, al debutto in sei weekend di MotoGP.

Gli eventi in diretta su TV8

Come di consueto, parte del palinsesto, che Sky Sport trasmetterà in diretta su Sky e in streaming su NOW, verrà trasmesso in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Per quanto concerne la Formula 1, saranno trasmessi in diretta il Gran Premio d’Italia (a Monza) che si correrà il 6 settembre 2026 e tutte le Sprint Race del sabato che si correranno in sei weekend durante la stagione (Cina, Miami, Canada, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Singapore).

Per quanto concerne la MotoGP, saranno sei gli eventi trasmessi in diretta su TV8: oltre ai due eventi italiani, ovvero il Gran Premio del Mugello (31 maggio) e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (13 settembre), saranno trasmessi in diretta altri quattro Gran Premi (Qatar, Francia, Germania e Portogallo). Tutte le Sprint Race del sabato, invece, verranno trasmesse in diretta su TV8.

Per gli appassionati di Superbike c’è una notizia ancora più piacevole: tutte le gare della stagione 2026 verranno trasmesse in diretta su TV8; Sky ha così deciso di festeggiare questa nuova esclusiva.

Come seguire la Formula 1 e la MotoGP in diretta nel 2026

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 e del Motomondiale 2026 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma: