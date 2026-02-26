Apple Maps ha appena ricevuto un aggiornamento che ha introdotto nell’app una nuova guida chiamata “2026 Formula 1 Tracks Around the World“ che presenta ogni circuito del calendario del prossimo mondiale. Nel corso della stagione verranno aggiunte rappresentazioni 3D dettagliate, a partire dall’Albert Park di Melbourne in Australia.

I più appassionati sapranno che si tratta della prima stagione di F1 distribuita da Apple TV, e l’azienda di Cupertino non ha perso tempo nel costruire un ecosistema promozionale che attraversa tutti i suoi servizi spostandosi dalla piattaforma di streaming (che può contare sul successo globale di F1: The Movie con Brad Pitt) per sbarcare anche su Apple Maps.

L’ecosistema Apple abbraccia la F1

Come scoperto da 9to5Mac, Apple sta promuovendo la stagione F1 attraverso una nuova guida in Apple Maps. Il contenuto viene evidenziato all’interno del canale Formula 1 di Apple TV, nella sezione “More to Explore” in fondo alla pagina.

Ma non è solo Maps ad affrontare l’argomento. Apple sta spingendo la F1 contemporaneamente su più fronti:

F1: The Movie , il film dedicato

, il film dedicato “F1 Walk & Talk” nella serie “Time to Walk” di Apple Fitness+

nella serie “Time to Walk” di Apple Fitness+ Le ultime notizie F1 in Apple News

Una guida F1 sull’ App Store

Una categoria dedicata in Apple Podcasts

La guida ai circuiti 2026 in Apple Maps

Si tratta del tipo di integrazione verticale per cui Apple è famosa, applicata stavolta al mondo dei motori per promuovere la stagione in arrivo e farla conoscere al maggior numero possibile di utenti.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Circuiti in 3D come monumenti

La guida di Apple Maps presenta tutti i circuiti che verranno utilizzati durante la stagione 2026. Diversi tracciati sono stati arricchiti con nuovi oggetti 3D che li rendono molto più dettagliati del solito.

Tra questi ci sono l’Albert Park Grand Prix Circuit di Melbourne, il Miami International Autodrome in Florida, il Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, il Circuit de Monaco, il Circuit de Barcelona-Catalunya in Spagna, il Red Bull Ring in Austria e Silverstone nel Regno Unito.

Esplorando il circuito di Melbourne, si possono vedere rappresentazioni 3D dell’area paddock, del centro sportivo e acquatico, del Lakeside Stadium e delle tribune lungo il tracciato. Il rendering è simile a quello dei landmark che Apple ha aggiunto in tutto il mondo, come il Golden Gate Bridge o la Statua della Libertà. In alcuni elementi sono visibili persino piccoli dettagli e modellini di auto.

Sottolineiamo che Apple prevede di includere questi rendering per ogni circuito, ma non tutti sono ancora pronti. I tracciati che non hanno ancora ricevuto il trattamento 3D appaiono completamente piatti o con rappresentazioni approssimative degli edifici.

L’idea sembra essere quella di aggiornare progressivamente la mappa prima di ogni gran premio, creando attesa e coinvolgimento tra gli appassionati che, nel frattempo, potrebbero esplorarne i dettagli.

Vedere Apple utilizzare il proprio ecosistema per promuovere la F1 in questo modo è sicuramente interessante. Come fa a notare anche la fonte, l’azienda ha già tentato operazioni simili in passato, come l’app dedicata a For All Mankind o le pubblicazioni di contenuti bonus su Apple Books, ma il trattamento riservato alla Formula 1 va oltre ogni precedente tentativo.

In definitiva, possiamo affermare che per i fan dell’ecosistema Apple, vedere il lancio di un singolo contenuto toccare così tanti aspetti dell’azienda, da Maps a Fitness+ passando per Podcasts e News, rappresenta esattamente il tipo di esperienza integrata che ci si aspetta da Cupertino e che porta ogni anno milioni di utenti a scegliere il brand della mela morsicata.