In un periodo dove la disponibilità delle schede video consumer non è ai massimi storici e i prezzi tendono a salire in continuazione, dalla rete arrivano dettagli interessanti sulla prossima architettura GPU AMD rivolta al mondo gaming, parliamo della tanto discussa RDNA 5.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’azienda di Lisa SU starebbe lavorando a una nuova gamma di schede video Radeon “RDNA 5” che potrebbe arrivare sul mercato nel 2027, leggermente in contrasto con quelle voci che puntavano invece a un lancio per il 2028, in linea sostanzialmente con i “movimenti” del competitor NVIDIA e le prossime GeForce RTX (serie 60?).

Riassumendo la situazione per chi non seguisse il settore, ricordiamo che lo shortage attuale di memorie ha portato NVIDIA a posticipare il lancio delle GeForce RTX 50 SUPER, sfalsando se vogliamo tutta la roadmap GPU consumer dell’azienda e di conseguenza quelle che potevamo essere le contromosse di AMD.

A oggi non è chiaro quando arriveranno le RTX 50 SUPER, ma le due aziende avevano lasciato intuire che nessuna novità di rilievo arriverà a breve termine, paventando un 2028 come data di arrivo per le nuove architetture GPU (non refresh quindi). Bene queste ultime notizie su AMD suggeriscono che potrebbe anche non essere così, vediamo il perché.

AMD prepara RDNA 5 per contrastare NVIDIA, ma c’è un però

Stando al recente report dei colleghi di El Chapuzas Informático, abbastanza attendibili quando si parla di schede video, AMD avrebbe una strategia per smuovere le acque nel segmento delle schede video gaming già nel 2027. Non si tratta tanto di novità architetturali relative a RDNA 5, delle quali ancora non abbiamo i dettagli definitivi, ma di come verranno annunciate eventuali novità della serie Radeon il prossimo anno.

Prima di parlare di dettagli tecnici, sempre da prendere con le pinze, la cosa interessante in questo caso è che AMD starebbe valutando di annunciare “alcune” nuove schede grafiche Radeon RDNA 5, ma in edizione limitata. Una mossa che riflettendoci non sembra male dal punto di vista del marketing, se non altro perché l’evoluzione di RDNA 5 potrebbe mettere alle strette NVIDIA che, al quel punto, forse non sarebbe in grado di contrastare AMD solo ed esclusivamente con le GeForce RTX 50 SUPER.

Se tutte queste informazioni risultassero veritiere, compreso il rinvio definitivo delle GeForce RTX 50 SUPER, NVIDIA a quel punto non potrebbe ignorare la situazione (il condizionale è sempre d’obbligo) essendo costretta a tirare fuori qualcosa.

AMD RDNA 5 ATO: la top di gamma avrà oltre 12.000 Stream Processor

Detto questo, le informazioni sulla prossima architettura AMD RDNA 5 (o UDNA come suggeriscono alcuni rumor) ci dicono che AMD è pronta a spingere sull’acceleratore con un modello flagship Radeon RDNA 5 con nome in codice ATO. Al momento non è chiaro quale modello arriverà prima sul mercato, ma si parla di due varianti di fascia enthusiast, di queste la più potente sarebbe dotata di ben 96 Compute Unit e un totale di 12.299 Stream Processor.

Per avere un termine paragone, l’attuale Radeon RX 9070 XT RDNA 4 integra 4.096 Stream Processor e 16 GB di VRAM GDDR6 su bus a 256 bit; con queste specifiche la scheda se la gioca con GeForce RTX 5070 Ti 16 GB in raster e, in alcune occasioni, anche con la RTX 5080. Bene, l’ipotetica Radeon RDNA 5 “ATO” avrà il triplo delle unità di elaborazione e, di conseguenza, almeno il doppio o il triplo delle unità ray-tracing, alzando il livello prestazionale in modo importante.

Se questo non bastasse, un modello flagship di questo tipo sarà abbinato alle nuove memorie GDDR7 su bus a 384 o 512 bit, garantendo quindi anche un’ottima larghezza di banda che supererà senza dubbio il traguardo del terabyte al secondo (TB/s). Una probabile AMD Radeon così configurata sarebbe un osso duro anche per la GeForce RTX 5090, di conseguenza anche una RTX 5080 SUPER sarebbe messa alle strette e NVIDIA, al netto delle tecnologie in ambito AI e ray-tracing, potrebbe perdere la leadership di GPU gaming più potente.

Se a questo aggiungiamo che proporre schede video in edizione limitata, o un’edizione limitata di due modelli ad esempio, metterebbe AMD in vantaggio dal punto di vista della visibilità senza impegnarla molto sul versante della produzione di massa, con tutto quello che ne consegue. Sulla carta sembra quasi tutto perfetto, ma a parte la conferma o meno di questo rumor, c’è da considerare che NVIDIA non ha nessuna intenzione di lasciare spazio ad AMD, quindi siamo sicuri che toglierà qualcosa fuori dal cilindro.

Nei giorni scorsi tra l’altro, si vociferava su un possibile debutto entro il 2026 di una GeForce RTX 5090 Ti o qualcosa si simile, una mossa che di sicuro permetterebbe a NVIDIA di allungare il vantaggio sul competitor e stare abbastanza tranquilla anche se dovesse arrivare una Radeon RDNA 5 ad altissime prestazioni (poi vedremo se succederà).

AMD Radeon RDNA 5: ecco i possibili modelli

In chiusura vi lasciamo con quelle che potrebbero essere le caratteristiche della futura gamma AMD Radeon basata su architettura RDNA 5, il tutto mettendo insieme le informazioni disponibili a oggi.

Top di gamma RDNA 5 (nome in codice ATO):

96 Compute Unit

12.288 Stream Processor

24 o 32 GB di VRAM

Memoria GDDR7 (28 / 30 Gbps)

Interfaccia memoria a 384 o 512 bit

Modello mainstream RDNA 5:

40 Compute Unit

5.120 Stream Processor

12 / 24 GB di VRAM

Memoria GDDR7 (28 Gbps)

Interfaccia memoria da 256 a 384 bit

Modello fascia medio-bassa RDNA 5:

24 Compute Unit

3.072 Stream Processor

8 / 16 GB di VRAM

Memoria GDDR7 (28 Gbps)

Interfaccia memoria da 128 a 256 bit

Modello fascia bassa RDNA 5: