Torniamo ancora sull’argomento schede video, questa volta non per parlare di prestazioni e confronti tecnici, ma di prezzi e offerte con la nostra selezione settimanale dei migliori modelli disponibili su Amazon Italia.

Nei giorni scorsi abbiamo ampiamente discusso della situazione in cui versa attualmente il mercato PC consumer che, complice soprattutto la carenza di chip di memoria, ha visto i prezzi salire alle stelle e, se non bastasse, fare i conti con una disponibilità (per alcuni prodotti) abbastanza precaria.

Detto questo, il nostro intento come al solito è di fornire qualche informazione utile, selezionando per i lettori le schede video più convenienti per le varie fasce d’utenza. Chi si trova ad assemblare una nuova build da gaming, soprattutto in fascia media e medio/alta, sa benissimo di cosa parliamo, quindi se oltre a qualche soldino riusciamo a risparmiare anche tempo prezioso non ci dispiace.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

Quella che vi proponiamo a seguire è una vera e propria scrematura delle migliori proposte che si possono reperire a oggi su Amazon; si tratta di una serie di offerte divise come detto per fascia di prezzo, partendo dai modelli più economici da circa 200 euro arrivando alla fascia alta, ovvero dove attualmente i costi sono fuori controllo.

La nostra lista include ovviamente schede video in offerta, ma anche prodotti al minimo storico sulla piattaforma o con un rapporto qualità/prezzo valido, in particolare in fascia media e medio-bassa. Ribadiamo che la situazione non è molto diversa rispetto alla scorsa settimana, tuttavia i modelli sono tanti e di conseguenza possiamo giocare sul fattore “riciclo”, valutando di volta in volta un brand rispetto a un altro.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta