Chi ha detto che per avere design curato, un display AMOLED di qualità e un GPS a doppia banda sia necessario spendere una fortuna? CMF Watch 3 Pro, lo smartwatch del brand “low-cost” di Nothing, rompe questa regola e si presenta oggi con un’offerta imperdibile. Questo dispositivo, che fa dell’estetica e del rapporto qualità-prezzo i suoi cavalli di battaglia, scende a un prezzo che lo rende quasi un acquisto obbligato per chi cerca un compagno da polso completo senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così interessante e i dettagli di questa promozione.

CMF Watch 3 Pro: estetica nothing e sostanza da vendere

CMF Watch 3 Pro si distingue immediatamente per un’estetica ricercata, un elemento non scontato in questa fascia di prezzo. La lunetta in metallo, abbinata a un cinturino in silicone morbido e confortevole con attacco standard da 22 mm, conferisce al dispositivo un aspetto premium. Il vero protagonista è però il display: un pannello AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione di 466×466 pixel (326 ppi), luminoso e ben definito. Le watch face, curate direttamente da Nothing, sono eleganti e personalizzabili, in perfetta sintonia con il design minimalista e funzionale del brand.

Sotto la scocca, il dispositivo offre un pacchetto hardware di tutto rispetto. Il GPS a doppia banda integrato assicura un tracciamento delle attività all’aperto preciso e veloce, un plus notevole per gli sportivi. I sensori per il monitoraggio della salute sono stati migliorati rispetto alla generazione precedente, con un cardiofrequenzimetro affidabile e la misurazione continua dell’ossigeno nel sangue (SpO2). La batteria da 350 mAh promette fino a 13 giorni di autonomia con un utilizzo standard, un valore che si attesta intorno ai 7-8 giorni con un uso più intenso e notifiche attive.

Tra le funzioni smart troviamo la possibilità di effettuare e ricevere chiamate tramite Bluetooth grazie a microfono e speaker integrati, la gestione delle notifiche (con risposte predefinite) e il controllo della fotocamera da remoto. Pur non essendo basato su Wear OS, il software proprietario è fluido e intuitivo, gestibile tramite swipe e la corona fisica girevole. Le principali specifiche includono:

Display : AMOLED 1.43″, 466×466 pixel, 326 ppi

: AMOLED 1.43″, 466×466 pixel, 326 ppi Batteria : 350 mAh, fino a 13 giorni di autonomia dichiarata

: 350 mAh, fino a 13 giorni di autonomia dichiarata Connettività : Bluetooth 5.3, GPS a doppia banda (L1+L5)

: Bluetooth 5.3, GPS a doppia banda (L1+L5) Sensori : Cardiofrequenzimetro, SpO2, accelerometro

: Cardiofrequenzimetro, SpO2, accelerometro Funzioni Fitness : Oltre 130 modalità sportive, monitoraggio sonno e stress

: Oltre 130 modalità sportive, monitoraggio sonno e stress Impermeabilità : Certificazione IP68

: Certificazione Compatibilità: Android e iOS tramite l’app Nothing X

Per ulteriori dettagli: Recensione CMF Watch 3 Pro: costa poco ma vale ogni centesimo

Prezzo al minimo: l’occasione su Amazon

L’offerta attuale rende il CMF Watch 3 Pro un best-buy assoluto nella sua categoria. Disponibile su Amazon, il prezzo di listino di 99,00 € viene oggi tagliato drasticamente, offrendo un’opportunità di risparmio notevole. È infatti possibile acquistare lo smartwatch, nella colorazione Grigio Scuro, a soli 75,90 €.

Questo si traduce in un risparmio netto di 23,10 €, corrispondente a uno sconto di oltre il 23% sul prezzo originale. A questa cifra, è difficile trovare un altro dispositivo che offra un simile equilibrio tra design, qualità del display e precisione del GPS. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi una spedizione rapida (specialmente per gli utenti Prime) e un’assistenza post-vendita affidabile. Dato che si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico registrato, il consiglio è di non attendere troppo, poiché le scorte a questo prezzo potrebbero esaurirsi rapidamente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.