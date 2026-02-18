Già da qualche tempo vi stiamo raccontando di una sorta di sviluppo “coerente” che il team di WhatsApp sta percorrendo per far sì che la popolare app di messaggistica offra le stesse potenzialità agli utenti Android e agli utenti iOS.

Lo abbiamo già visto, ad esempio, con i lavori “in parallelo” per gli username e per la condivisione della cronologia delle chat di gruppo, con il rilascio ai beta tester delle “nuove” impostazioni con immagine di copertina. Nelle ultime ore, tramite la nuova versione in anteprima dell’app per iPhone, è in distribuzione ai beta tester un’altra novità che abbiamo conosciuto nella versione Beta per Android lo scorso ottobre. Ecco tutti i dettagli.

WhatsApp Beta per iOS: in rollout il redesign delle impostazioni

WhatsApp Beta per iOS è stata recentemente aggiornata alla versione 26.6.10.70, utile perché dona ai beta tester (o almeno a una parte di essi) una novità che è già disponibile da qualche mese per alcuni beta tester del client per Android.

Parliamo della versione riprogettata della pagina “Media, link e documenti”, raggiungibile dalla pagina con le informazioni di una chat (anche di gruppo) o di un canale in cui sono stati condivisi file multimediali.

Rispetto alla versione attuale di questa pagina, organizzata in schede per suddividere file multimediali, documenti e link, la nuova pagina presenta un’interfaccia più moderna e perde la suddivisione in schede (via WaBetaInfo).

Tutti i contenuti inviati/ricevuti vengono inseriti all’interno di un’unica schermata che dispone (in alto) di una barra dei filtri che consente di visualizzare solo determinate categorie di contenuti. I filtri selezionabili sono: foto, video, link, documenti, sticker e GIF.

Si tratta di un miglioramento importante perché, soprattutto per quanto concerne i file multimediali “puri”, gli utenti potranno trovare il contenuto che stanno cercando semplicemente andando a filtrare le sole foto, i soli video o le sole GIF senza dover scorrere l’intera sezione dei file multimediali.

La pagina “Media, link e documenti” riprogettata, come anticipato, è attualmente in distribuzione per alcuni beta tester che eseguono la versione 26.6.10.70 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo se e quando la funzionalità possa essere rilasciata agli utenti del canale stabile ma immaginiamo che qualcosa possa muoversi con una delle prossime versioni della popolare app di messaggistica.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.