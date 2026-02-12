Prosegue lo sviluppo “coerente” di WhatsApp tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica: lo abbiamo visto già con i lavori in corso “in parallelo” per gli username e per la condivisione della cronologia delle chat di gruppo.

La più recente versione in anteprima della popolare app di messaggistica per iPhone, invece, mette a disposizione dei beta tester una novità che è stata già messa a disposizione anche per i beta tester del client per Android. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

WhatsApp Beta per iOS: in rollout il redesign delle impostazioni

WhatsApp Beta per iOS è stata recentemente aggiornata alla versione 26.5.10.76, utile perché dona ai beta tester (o almeno a una parte di essi) un novità su cui il team di sviluppo lavora da tempo, ovvero la pagina delle impostazioni ridisegnata con foto di copertina (via WaBetaInfo).

Non sembra però essere ancora la versione “completa” di questo redesign dato che, nel mese di gennaio, era emerso che il team di sviluppo volesse dare agli utenti la possibilità di scegliere l’immagine di copertina (e sono trapelate anche le impostazioni dedicate sul fronte della privacy).

Al netto della barra di navigazione e, più in generale, del redesign in ottica Liquid Glass, l’immagine seguente mostra come cambia la sezione delle impostazioni: immagine di copertina in alto, con le icone per ricerca e condivisione tramite codice QR collocate all’estrema sinistra e all’estrema destra, foto profilo al centro (metà sull’immagine di copertina e metà sul foglio delle impostazioni), nome dell’utente subito sotto e impostazioni a seguire.

La pagina delle impostazioni ridisegnata con foto di copertina, come anticipato, è attualmente in distribuzione per alcuni beta tester che eseguono la versione 26.5.10.76 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la funzionalità possa essere rilasciata agli utenti del canale stabile ma immaginiamo che qualcosa possa muoversi con una delle prossime versioni della popolare app di messaggistica.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.