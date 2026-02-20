Nintendo ha rilasciato Hello, Mario! (In Italia Ciao, Mario!), una nuova app gratuita dedicata ai più piccoli che permette di interagire con l’idraulico più famoso dei videogiochi in modi divertenti e creativi. L’app fa parte della collezione My Mario, una linea di prodotti, giochi ed esperienze che Nintendo ha progettato specificamente per i bambini e i loro genitori.

Si tratta di un’esperienza interattiva pensata per intrattenere i bambini più piccoli con la semplicità che li caratterizza: toccare, trascinare, esplorare. E la novità più interessante per molti genitori è che l’app funziona completamente offline, senza bisogno di connessione internet, il che significa niente pubblicità invasive, niente acquisti in-app nascosti e niente preoccupazioni su cosa i bambini potrebbero cliccare accidentalmente uscendo dall’app. Scopriamone i dettagli.

Come funziona Hello, Mario!

Hello, Mario! permette ai bambini di interagire con Mario usando le dita in vari modi: possono tirarlo, spingerlo, trascinarlo o farlo girare per ottenere diverse reazioni e sono il tipo di interazione intuitiva che anche i bambini molto piccoli riescono a padroneggiare, senza bisogno di spiegazioni o tutorial.

In aggiunta, piccoli utenti possono anche togliere il cappello a Mario, tirargli i baffi e osservare le sue reazioni buffe. L’idraulico può interagire con personaggi e oggetti familiari dell’universo Mario, regalando momenti di riconoscimento ai bambini che hanno già visto questi personaggi in altri contesti. C’è persino l’opzione di giocare a cucù con la mascotte Nintendo, un classico intramontabile.

Pause integrate per limitare il tempo schermo

Una delle caratteristiche più intelligenti dell’app è pensata appositamente per i genitori preoccupati dal tempo che i bambini passano davanti agli schermi. Hello, Mario! include pause automatiche integrate: dopo un po’ di tempo di utilizzo, Mario inizia a mostrare segni di stanchezza e alla fine si addormenta.

Durante questo periodo di riposo, il personaggio non risponde a nessuna interazione e non c’è modo di svegliarlo o aggirare la pausa. È una soluzione particolarmente intelligente che offre ai genitori l’occasione perfetta per far staccare i bambini dallo schermo.

In fin dei conti, è il tipo di design attento alle esigenze delle famiglie che ci si aspetta da Nintendo, un’azienda che ha sempre avuto un occhio di riguardo per il pubblico più giovane e per i genitori che devono gestire il rapporto dei figli con la tecnologia ed è anche per queste accortezze che il colosso è considerato, quasi all’unanimità il creatore di esperienze ludiche più affidabile del panorama attuale.

Hello! Mario (Da noi Ciao, Mario!) è disponibile gratuitamente su App Store per dispositivi Apple, Play Store per smartphone e tablet Android, e sull’eShop per Nintendo Switch 2, Switch OLED e Switch Lite. La compatibilità con le console Nintendo rende l’app utilizzabile anche sul televisore di casa, trasformando l’esperienza in qualcosa di condivisibile con tutta la famiglia.

La collezione My Mario si espande

Hello, Mario! non è un prodotto isolato, ma fa parte di una strategia più ampia. Nintendo ha iniziato a vendere altri articoli della collezione My Mario nei suoi negozi fisici di New York e San Francisco. Si tratta di giocattoli e accessori pensati per i bambini più piccoli, che portano i personaggi dell’universo Mario nel mondo reale.

Alcuni prodotti sono disponibili anche su Amazon, come un giocattolo sensoriale a forma di fungo pensato per i neonati, in vendita a 7,99 dollari negli Stati Uniti.

Conquistare i giocatori del futuro

La strategia dietro il progetto My Mario sta nella volontà di Nintendo di puntare a conquistare i giocatori del futuro fin dalla più tenera età, creando un ecosistema di prodotti che introduce i bambini all’universo Mario molto prima che siano pronti per prendere in mano un controller e affrontare un platform.

Per Nintendo, che ha sempre fatto della famiglia uno dei suoi punti di forza rispetto alla concorrenza, è una mossa che ha perfettamente senso. E per i genitori alla ricerca di contenuti digitali sicuri e appropriati per i bambini più piccoli, Hello, Mario! Rappresenta un’opzione gradita in un panorama spesso saturo di app piene di pubblicità e meccaniche progettate per favorire gli acquisti e spillare soldi dagli utenti.