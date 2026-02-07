Nelle scorse ore KONAMI ha annunciato ufficialmente un nuovo titolo che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare tanti possessori di Nintendo Switch 2 appassionati di giochi di calcio: stiamo parlando di eFootball Kick-Off!

Si tratta del nuovo capitolo della longeva serie eFootball, che può essere considerato come una sorta di erede di PES, uno dei più celebri giochi di calcio di tutti i tempi.

KONAMI lancia eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2 1

TV LG OLED AI B5 48''

Amazon 🛒

Le principali caratteristiche del nuovo gioco di KONAMI

eFootball Kick-Off! è il primo titolo della serie a sbarcare su una console Nintendo e ciò aumenta la curiosità per l’esperienza che potrà essere in grado di garantire agli utenti.

L’idea di KONAMI è offrire un titolo che possa essere giocato in qualunque contesto, da soli o con gli amici, online o offline.

Queste sono le principali caratteristiche del gioco:

  • Tour Mondiale: create il vostro club team e partecipate a tornei in tutto il mondo. Vincete le partite per acquisire i giocatori degli avversari o utilizzate la valuta guadagnata in-game per ingaggiare calciatori leggendari. Create la vostra squadra e puntate a conquistare il mondo.
  • Coppa Internazionale: la competizione internazionale più prestigiosa torna ogni quattro anni. Prendete il comando della vostra nazionale e scrivete la storia sul palcoscenico calcistico più importante al mondo.
  • Modalità Beginner-Friendly: immergetevi in esperienze divertenti e accessibili come il calcio 6 contro 6, progettato per creare azioni veloci e opportunità per andare a rete. Il sistema di Rango valuta le prestazioni e consente ai giocatori di progredire naturalmente man mano che migliorano.
  • Giocate in locale & online: divertitevi con le partite in qualsiasi momento e ovunque vi troviate, giocando da soli, sfidando gli amici in locale o mettendo alla prova le vostre abilità contro giocatori di tutto il mondo nelle competizioni online.

Il team di KONAMI ci tiene a mettere in evidenza che il gioco è stato sviluppato appositamente per Nintendo Switch 2, in modo da offrire comandi reattivi e un gameplay immediato.

eFootball Kick-Off! sarà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch 2 in estate.