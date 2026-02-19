Dreame, il brand cinese noto principalmente per i robot aspirapolvere lavapavimenti, continua a diversificare la propria offerta lanciando prodotti che spaziano verso altre categorie, sbarcando anche nel settore degli smartphone. Nelle scorse ore, l’azienda ha lanciato su JD.com un nuovo power bank da 165 W con display intelligente, batteria da 20.000 mAh e cavo retrattile integrato.

Non si tratta del primo powerbank lanciato dal brand negli ultimi mesi, ma, di certo, si tratta di un prodotto che punta chiaramente agli utenti più esigenti, quelli che hanno bisogno di ricaricare laptop e dispositivi multipli in movimento senza portarsi dietro una borsa piena di cavi e caricatori. Scopriamone i dettagli.

Specifiche tecniche del nuovo power bank Dreame

Il power bank (modello JP365) integra una batteria da 20.000 mAh con capacità nominale di 12.000 mAh. Dreame ha utilizzato quattro celle 21700 di grado automotive per migliorare densità energetica, efficienza di ricarica e durata nel tempo. L’azienda dichiara che la batteria mantiene oltre l’80% della capacità dopo 500 cicli di ricarica completi.

Con una capacità di 72 Wh, il dispositivo rispetta i limiti per il trasporto in aereo nel bagaglio a mano, un dettaglio importante per chi viaggia frequentemente.

Il power bank è dotato di due porte USB-C, una porta USB-A e un cavo USB-C retrattile integrato lungo 60 cm. Il cavo supporta ricarica rapida fino a 100W e si ritrae nel corpo del dispositivo quando non serve.

Le porte USB-C erogano singolarmente fino a 100 W, mentre la USB-A arriva a 30 W. La potenza combinata massima raggiunge i 165 W, sufficiente per ricaricare due laptop contemporaneamente.

Dreame dichiara che il power bank stesso può essere ricaricato completamente in 1 ora e 50 minuti utilizzando un caricatore da 65 W o superiore.

Compatibilità universale

Il dispositivo supporta numerosi protocolli di ricarica rapida: PD 3.0, QC 3.0, PPS, UFCS, FCP e AFC. Questa ampia compatibilità garantisce il funzionamento con la maggior parte di smartphone, tablet e laptop sul mercato.

È presente anche una modalità a bassa corrente per ricaricare in sicurezza dispositivi più piccoli come auricolari wireless e smartwatch, che potrebbero danneggiarsi con correnti troppo elevate.

Display TFT e controllo intelligente

Una delle caratteristiche distintive è il display TFT a colori che mostra in tempo reale la percentuale di batteria residua, la potenza di ricarica, il tempo rimanente alla carica completa e lo stato di salute della batteria. Un anello energetico dinamico indica visivamente l’attività di ricarica.

Il power bank integra un sistema di controllo termico basato su AI con un chip di monitoraggio della temperatura NTC. Il sistema effettua fino a 460.800 controlli della temperatura all’ora e regola dinamicamente la potenza di uscita per mantenere condizioni operative sicure.

Design e sicurezza

Il corpo in lega di alluminio migliora la dissipazione del calore durante l’uso intensivo. Sono presenti protezioni multiple contro sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito e surriscaldamento.

Il dispositivo pesa 505 grammi e misura 156 x 53 x 41 mm. È disponibile nella colorazione Deep Space Gray.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo powerbank di Dreame è ufficialmente disponibile all’acquisto in Cina nei rivenditori autorizzati con un prezzo fissato a 399 yuan, circa 49 euro al cambio. L’azienda non ha comunicato tempistiche di lancio per il mercato globale, dunque non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti in tal senso.