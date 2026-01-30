Dreame allarga ufficialmente il proprio raggio d’azione e fa il suo ingresso nel settore dei grandi elettrodomestici, segnando un passo importante nella strategia di ecosistema per la casa intelligente. A partire dal 5 febbraio 2026, il marchio renderà disponibili sul mercato italiano una serie di prodotti chiave: TV Aura Mini LED 4K, forno combinato da incasso a vapore, nuove lavastoviglie integrate e la linea di frigoriferi Mega Pro.​

Una mossa che consolida la trasformazione di Dreame da protagonista nel cleaning domestico smart a vero e proprio costruttore di un ambiente connesso completo, in linea con la visione “Empower Your Dreame Life”. L’idea è chiara: non più dispositivi singoli scollegati, ma un portafoglio coerente di soluzioni che coprono intrattenimento, cucina e conservazione degli alimenti, con una forte attenzione a efficienza, automazione e cura dei dettagli.

TV Dreame Aura Mini LED 4K S100: cinema in salotto con audio integrato

Il prodotto che apre il fronte dell’intrattenimento è il TV Dreame Aura Mini LED 4K S100, un modello da 65 pollici che combina pannello Mini LED, tecnologia a punti quantici e FALD per offrire neri più profondi, una luminosità di picco fino a 1000 nit e oltre un miliardo di sfumature cromatiche. Il refresh rate arriva a 144 Hz, offrendo una fluidità ideale per film, sSul fronte audio, Dreame integra un sistema master proprietario con equalizzazione supportata dall’intelligenza artificiale, che regola automaticamente la resa sonora in base ai contenuti per mantenere alta la chiarezza dei dialoghi e l’impatto delle colonne sonore. A completare il quadro ci sono quattro tweeter dedicati alle alte frequenze, un subwoofer nascosto che spinge le basse fino a 45 Hz e quattro driver up-firing che sfruttano il soffitto per creare un effetto surround a 360 gradi.

​

Il cuore dell’elaborazione è il processore Dreamind Pro, che sfrutta algoritmi IA per analizzare ogni fotogramma in tempo reale e ottimizzarne resa, contrasto e nitidezza in funzione del contenuto visualizzato. Il TV Dreame Aura Mini LED 4K S100 sarà proposto sul sito ufficiale Dreame a 1.299 euro come prezzo di lancio, con garanzia di 5 anni inclusa dal 5 al 19 febbraio 2026, per poi attestarsi su un listino di 1.599 euro.​

Per la cucina, Dreame sceglie una soluzione unica ma molto completa con il forno da incasso OZ60 Pro, pensato per chi vuole una postazione di cottura versatile senza riempire la cucina di apparecchi diversi. Si tratta di un forno combinato in grado di gestire cottura a vapore, ventilata, frittura ad aria, lievitazione e persino preparazioni dedicate a pane e yogurt, con un range di temperatura che spazia da 30 a 260 gradi.

Il generatore di vapore da 1600 W permette di lavorare con ricette delicate e al tempo stesso di mantenere carne e pesce più succosi, mentre le 8 modalità ausiliarie e le 149 ricette integrate guidano l’utente nella scelta dei parametri ottimali senza dover impostare tutto manualmente. Il design da incasso con vetro Matte Black e chiusura soft punta a inserirsi in contesti moderni, mantenendo un’estetica pulita e premium.​

L’attenzione ai consumi è sottolineata dalla classe energetica A++ (EED 2012), che si abbina a una funzione di autopulizia a vapore a 120 gradi, pensata per sciogliere lo sporco interno riducendo la necessità di detergenti aggressivi. Dreame OZ60 Pro sarà acquistabile sull’e-commerce ufficiale a 1.349 euro in fase di lancio, con 5 anni di garanzia inclusa fino al 19 febbraio 2026, mentre il prezzo consigliato successivo sarà di 1.599 euro.

​

Lavastoviglie DZ60 Pro e DZ40 Pro: lavaggio mirato e gestione smart dell’umidità

Sul fronte lavastoviglie, Dreame introduce il modello incasso DZ60 Pro, progettato per combinare prestazioni di lavaggio evolute e integrazione discreta nelle cucine moderne. Il sistema HydraFlow a 360 gradi utilizza getti d’acqua multistrato ad alta pressione e un braccio FlexWing Spray Arm, le cui estremità possono ruotare fino a 25 gradi, per colpire in modo mirato i residui più ostinati anche nelle zone difficili da raggiungere.

La fase di asciugatura è affidata a un’apertura automatica dello sportello con ventilazione attiva, che favorisce la dispersione dell’umidità residua e può essere affiancata, se necessario, da una modalità PTC ad aria calda per risultati più rapidi e omogenei. Il modello vanta una classe energetica A (EED 2023) con un risparmio stimato di circa 10 kWh ogni 100 cicli e integra funzioni smart via app pensate per mantenere le stoviglie asciutte e senza odori fino a 15 giorni.

Per l’integrazione in cucina troviamo un pannello frontale personalizzabile, un display che proietta le informazioni sul pavimento e un sistema knock to open che consente l’apertura con un semplice tocco, particolarmente utile nelle cucine minimal prive di maniglie. La lavastoviglie Dreame DZ60 Pro viene lanciata a 849 euro sul sito Dreame, con 5 anni di garanzia compresi fino al 19 febbraio 2026, e un listino stabilizzato di 999 euro. A fianco, arriva anche la DZ40 Pro, sempre in classe energetica A, con capacità di mantenere le stoviglie in condizioni ottimali per 7 giorni, proposta a 899 euro di prezzo consigliato e 749 euro per le prime due settimane.​

Frigoriferi Mega Pro: tanta capacità in poco spazio

La nuova gamma di frigoriferi Dreame Mega Pro punta su un equilibrio tra ingombri ridotti, capacità interna elevata e gestione avanzata della conservazione degli alimenti. Il modello di punta Mega Pro 456L offre 456 litri di volume utile a fronte di una base di soli 0,4 metri quadrati, risultato ottenuto grazie a un isolamento in schiuma ultrasottile e a condotti dell’aria disegnati a filo, che liberano fino al 20% di spazio interno in più rispetto alla media dei concorrenti con dimensioni simili.

​

All’interno è presente la zona FreshFlex Multi-Mode, che permette di scegliere temperature precise tra 4, 2, 1 e -1 gradi per adattarsi a frutta, verdura, latticini, alimenti più delicati e tagli di carne pronti per la cottura. Il sistema AeroFresh utilizza un modulo a carboni attivi e un flusso d’aria costante per ridurre gli odori, mentre la tecnologia No Frost evita la formazione di brina e mantiene stabili le condizioni di conservazione.​

La linea Mega Pro include anche una variante da 409 litri, pensata per chi dispone di cucine più compatte ma non vuole rinunciare alla stessa impostazione progettuale. Entrambi i modelli sono supportati da un compressore inverter con garanzia dedicata di 20 anni e da una copertura di 5 anni gratuita prevista per la finestra di lancio. Dreame Mega Pro 456L e 409L saranno disponibili sullo store Dreame rispettivamente con prezzi di lancio di 749 e 599 euro, mentre i listini ufficiali si assesteranno su 849 e 699 euro.​

Un ecosistema che parte dalla pulizia e arriva alla cucina

Dreame nasce come azienda focalizzata sugli elettrodomestici per la pulizia smart, dai robot aspirapolvere ai cordless Wet&Dry, fino ai tosaerba e ai prodotti per la cura dei capelli, costruendo nel tempo un patrimonio tecnologico che tocca motori ad alta velocità, visione artificiale, algoritmi SLAM e sistemi multiciclonici. Con l’arrivo di TV, forno combinato, lavastoviglie integrate e frigoriferi di nuova generazione, questo know-how viene esteso al resto della casa, con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana e rendere più intelligenti ambienti che finora erano rimasti più tradizionali.​