Dreame Technology ha deciso di sfruttare il CES 2026, in corso di svolgimento a Las Vegas, come vetrina per il lancio di tre nuovi interessanti dispositivi indossabili.

La popolare azienda cinese, specializzata in elettrodomestici intelligenti, entra così nel mercato dei dispositivi indossabili con il lancio dei suoi primi smart ring basati sull’intelligenza artificiale e pensati per il monitoraggio della salute.

I primi smart ring di Dreame

Tra gli stad del CES 2026 il produttore cinese ha portato tre anelli smart, con la promessa che ognuno di questi modelli offrirà circa una settimana di autonomia: si tratta di AI Smart Ring, AI Health Ring con ECG e AI Health Ring con NFC.

Iniziando da AI Smart Ring, si tratta di un dispositivo che è in grado di offrire un monitoraggio completo della salute, inclusi la frequenza cardiaca, i dati SpO2, la temperatura cutanea, le informazioni sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), l’analisi del sonno e il monitoraggio del ciclo mestruale. Tra le altre sue caratteristiche troviamo la vibrazione per le notifiche e gli avvisi e il supporto a controlli touch per determinate azioni, come l’acquisizione di foto o la riproduzione di musica.

AI Health Ring con NFC funge sia da controller per l’ecosistema smart home di Dreame che da dispositivo per il monitoraggio di alcuni dati di base per la salute, come la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, l’attività fisica e la saturazione dell’ossigeno (SpO2).

AI Health Ring con ECG ha il suo principale punto di forza nella capacità di offrire agli utenti misurazioni della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno (SpO2) e dell’ECG, oltre ad avvisi di caduta. A dire del produttore, è in grado di fornire un rilevamento avanzato del ritmo cardiaco e informazioni sulla salute.

Dreame non ha ancora fornito i dettagli su disponibilità e prezzi dei suoi nuovi smart ring.