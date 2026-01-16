Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software in forma stabile per tutti i più recenti smartwatch e sportwatch di fascia alta a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre ma non ancora disponibile in Italia.

Per questo dispositivo (e quelli simili della sua generazione) il changelog non è particolarmente corposo, a testimonianza del fatto che si tratta di un aggiornamento minore e non di un major update. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare gli smartwatch coinvolti.

Nuovo aggiornamento “stabile” per Garmin Fenix 8 e tutti i modelli simili

A inizio novembre, Garmin ha rilasciato il più recente major update (versione 20.19) per i smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A dicembre, per tutti questi smartwatch, è arrivato un aggiornamento minore (versione 20.24) mentre nelle ultime ore, nonostante il ciclo di sviluppo del prossimo major update sia già in essere, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile.

Garmin Fenix 8 e simili hanno ricevuto la nuova versione 20.29 del software che, stando al changelog (che riportiamo di seguito), va a risolvere tre bug presenti sui vari smartwatch che compongono l’intera gamma.

Changelog – Versione 20.29 Risolto un potenziale crash durante il salvataggio delle attività di immersione su Tactix 8.

Risolto un potenziale problema con l’elenco degli aeroporti sui modelli compatibili.

Risolto un problema per cui il pulsante Contatti non aveva l’etichetta sui modelli Solar.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.