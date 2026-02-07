Un nuovo brevetto depositato da Garmin descrive come i suoi wearable potrebbero stimare i livelli di emoglobina glicata (HbA1c) utilizzando sensori ottici. Il metodo si basa sulla spettroscopia del polso anziché sulle tradizionali punture del dito o sui prelievi di laboratorio.

Si tratta del secondo brevetto di questo tipo depositato dall’azienda negli ultimi otto mesi, un segnale chiaro dell’interesse di Garmin nel tracciamento non invasivo della glicemia a lungo termine.

Garmin brevetta dei sensori ottici per analizzare il sangue

Il brevetto (US 2026/0033750, pubblicato il 5 febbraio 2026) descrive un sistema da polso progettato per stimare l’emoglobina glicata utilizzando la fotopletismografia (PPG). Il concetto prevede l’invio di luce a diverse lunghezze d’onda nella pelle, la raccolta dei segnali riflessi e l’elaborazione dei dati attraverso algoritmi per stimare i livelli di HbA1c dell’utente.

L’obiettivo è tracciare le tendenze glicemiche a lungo termine, piuttosto che fornire letture istantanee della glicemia. L’elemento chiave è l’uso di bande luminose multiple per separare i segnali provenienti da emoglobina ossigenata, deossigenata e glicata. Calcolando come la luce viene assorbita a specifiche lunghezze d’onda, il sistema mira a derivare rapporti che riflettono la composizione del sangue.

Questi rapporti permetterebbero al dispositivo di stimare non solo la saturazione di ossigeno, ma anche metriche a lungo termine legate al controllo della glicemia.

L’implementazione pratica

I diagrammi nel brevetto mostrano uno smartwatch in tipico stile Garmin, con un array di sensori sul retro che emette e rileva segnali ottici. Il sistema sembra basarsi su almeno tre segnali ottici separati, ciascuno a una diversa lunghezza d’onda, corrispondenti alle bande di assorbimento utilizzate per differenziare i vari costituenti del sangue.

Secondo i diagrammi di flusso tecnici, il sensore registra i segnali PPG grezzi, calcola i rapporti AC-DC per ciascun segnale e deriva valori separati per ossiemoglobina, deossiemoglobina ed emoglobina glicata. La stima finale dell’HbA1c deriva dal confronto tra la quantità di emoglobina glicata e il contenuto totale di emoglobina.

Il sistema potrebbe anche calcolare due diversi valori di saturazione di ossigeno nel sangue, frazionale e funzionale, a seconda di quali forme di emoglobina vengono utilizzate nell’equazione. Questo suggerisce un interesse più ampio per la chimica del sangue oltre al solo glucosio.

Come potete notare dalle immagini sopra, il brevetto mostra anche due configurazioni per i sensori: una con sensori posizionati a filo contro il polso, l’altra con sensori leggermente incassati in una piccola rientranza sul retro dell’orologio. Secondo esperti del settore, quest’ultima configurazione potrebbe aiutare a bloccare la luce esterna e migliorare l’accuratezza delle misurazioni del valore di glicemia nel flusso sanguigno.

La direzione di Garmin

Come spesso raccontato su queste pagine, Garmin ha già dimostrato un forte interesse nell’espandere le metriche di salute sui suoi wearable. VO2 Max, frequenza respiratoria e metriche dello stress sono ormai comuni, mentre il supporto ECG è arrivato su alcuni dispositivi. Ma il tracciamento non invasivo della glicemia è rimasto qualcosa di sfuggente per l’intera industria, con pochi progressi commerciali concreti ma molte promesse.

Come spesso accade in questi casi, è bene ricordare che un brevetto non garantisce l’arrivo di un prodotto sul mercato. La sua funzione è dimostrare che Garmin sta attivamente perseguendo un metodo per tracciare l’esposizione glicemica a lungo termine senza hardware invasivo. Qualora però il sistema dovesse funzionare, potrebbe essere particolarmente utile per atleti di resistenza, per il monitoraggio della salute metabolica o per utenti pre-diabetici alla ricerca di indicazioni precoci sulla propria condizione.