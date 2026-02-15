Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare il software che rappresenterà il prossimo major update per tutti i modelli supportati.

Di seguito andremo a scoprire quindi tutti i dettagli delle nuove beta in distribuzione per tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio dello scorso anno, per Instinct Crossover AMOLED, oltre che per i modelli di punta più recenti a partire da Fenix 8 Pro (presentato a inizio settembre 2025). Scopriamo tutti i dettagli.

Nuove beta per i Garmin Fenix 8 e tutti i modelli simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta più recenti: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Tutti i modelli coinvolti sono andati oltre rispetto alla precedente versione 21.24 beta e, dalla serata di giovedì, stanno ricevendo la nuova versione 21.25 beta (mantiene lo stesso changelog della precedente). Ecco i dettagli:

Changelog – versione 21.25 beta (dalla 21.22 beta) Risolto il possibile crash durante l’associazione a Messenger dopo aver cancellato le impostazioni.

Nuova beta per Garmin Instinct 3 e tutti i modelli simili

A pochi giorni dalla versione 13.23 beta, Garmin ha già rilasciato due nuove beta per gli smartwatch Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Il changelog della versione 13.24 beta parla di un singolo problema risolto; stessa cosa per il changelog della versione 13.25 beta; questa specifica versione costituisce anche quella che verrà distribuita agli utenti in forma stabile a brevissimo.

Changelog – versione 13.24 (dalla 13.23 beta) Risolto il problema per cui le sveglie mostravano l’intervallo di tempo quando Smart Wake non era abilitato. Changelog – versione 13.25 (dalla 13.24 beta) Risolto il problema che potrebbe causare un arresto anomalo quando si abilita l’allarme intelligente.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.