Oura non si ferma più e sta continuando a sfornare brevetti: dopo la notizia di un brevetto in merito allo sviluppo di un paio di occhiali smart, e quella su un sistema pensato per rilevare quando l’utente sta sognando, ne è emerso un altro inerente a un sistema in cui la frequenza cardiaca controlla i contenuti mostrati in realtà virtuale. Un brevetto indubbiamente ambizioso e bizzarro, ma che ben sottolinea lo spirito innovativo dell’azienda statunitense, sempre alla ricerca di funzionalità per potenziare i propri prodotti e il proprio crescente ecosistema.

La tecnologia creerebbe un collegamento wireless diretto tra l’anello e visori come quelli di Meta o Apple, generando ambienti digitali capaci di reagire alla frequenza cardiaca e ai livelli di stress dell’utente. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Come funzionerebbe il nuovo sistema brevettato da Oura

Il brevetto descrive un’architettura in cui il wearable funziona come sensore costante per un ambiente di realtà estesa. Monitorando parametri come variabilità della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e temperatura cutanea, il sistema ricostruisce lo stato emotivo e fisico dell’utente momento per momento.

Questi dati permettono al mondo virtuale di adattare il proprio comportamento alle esigenze della persona. Se durante una sessione di meditazione i sensori rilevano un picco di stress, il visore potrebbe passare automaticamente a immagini più rilassanti: acqua che scorre, alberi mossi da una brezza leggera.

Ma le applicazioni vanno oltre il relax. Durante una simulazione di allenamento intenso o una partita competitiva, il visore potrebbe attivare segnali audio o vibrazioni aptiche nell’anello per guidare la performance dell’utente.

Feedback per mantenere la concentrazione

Il sistema pone grande enfasi anche sul controllo del movimento e della concentrazione. Se i sensori di movimento nell’anello rilevano troppa agitazione durante un esercizio che richiede immobilità totale, possono inviare una vibrazione per ricordare all’utente di restare fermo.

È un tipo di feedback che oggi non esiste nei visori VR tradizionali, che sanno dove si trovano testa e mani ma non hanno idea di cosa stia succedendo dentro il corpo di chi li indossa. Oura quindi vuole colmare questa lacuna usando l’anello smart come dispositivo di input specializzato, capace di fornire al visore il contesto emotivo e biologico che gli manca.

Il sistema proposto non si limita a reagire nell’immediato, ma traccia come l’utente risponde al feedback virtuale nell’arco di giorni, settimane o mesi, costruendo un report sulle tendenze a lungo termine. In questo modo è possibile verificare se le esperienze immersive stanno effettivamente producendo miglioramenti nella salute di base o nella capacità di gestire lo stress.

La frequenza cardiaca come controller di gioco

In alcuni scenari di gaming, il brevetto suggerisce che la frequenza cardiaca potrebbe funzionare come controller principale. Potrebbe essere necessario abbassare il battito fino a un certo valore per completare un livello o sbloccare una nuova area, costringendo il giocatore a mantenere la calma anche quando l’azione si fa intensa.

È un’idea che ribalta le meccaniche tradizionali dei videogiochi, dove l’eccitazione e la reattività sono premiate. Qui vincere significherebbe dimostrare controllo sul proprio corpo anche se rimangono i dubbi sull’effettiva utilità e beneficio di modulare così repentinamente la frequenza cardiaca per un videogioco.

Il brevetto specifica anche che l’anello può aumentare la frequenza di misurazione quando rileva di essere collegato a un visore, garantendo dati di alta qualità durante le sessioni immersive. Quando il visore non è in uso, il campionamento torna normale per preservare la batteria.

Per il momento si tratta solo di un brevetto, che mostra la direzione in cui l’azienda sta ragionando piuttosto che una funzionalità in arrivo nel prossimo aggiornamento. Ma con i visori VR e AR che continuano a diffondersi, l’idea di collegare i mondi digitali a ciò che accade nel nostro corpo inizia a sembrare sempre meno teorica e sempre più concreta.