Se siete appassionati di tecnologia e di dispositivi smart che possono aiutare le persone ad avere un supporto per la cura della propria salute, probabilmente avrete già sentito parlare di Oura.

Si tratta di un’azienda specializzata in anelli smart e che ha conquistato già tanti utenti per le sue funzionalità dedicate proprio alla salute, per usufruire delle quali richiede un apposito abbonamento.

E, nonostante il mercato degli smart ring di recente si sia fatto molto più competitivo, con il lancio di vari modelli più economici, Oura pare intenzionata ad andare avanti con la politica che fino a questo momento le ha consentito di imporsi tra le aziende di riferimento del settore.

Oura non ha intenzione di rinunciare agli abbonamenti

Nel corso di un’intervista rilasciata a Bloomberg, Tom Hale, CEO di Oura, non ha voluto lasciare spazio a dubbi su quelli che sono i progetti della sua azienda: l’attuale modello basato sulla sottoscrizione di un abbonamento per usufruire delle varie funzionalità offerte dagli anelli del brand non è in discussione, essendo ritenuto necessario per consentire al produttore di concentrarsi sul miglioramento della precisione delle informazioni sanitarie raccolte e sulla loro conservazione in sicurezza.

Hale ha anche precisato che le entrate generate dagli abbonamenti vengono investite dall’azienda nella ricerca e sviluppo di nuove funzionalità o nel miglioramento di quelle esistenti e, proprio grazie a ciò, la fidelizzazione degli utenti continua a crescere, cosa che permette ad Oura di effettuare ancora più investimenti.

Ricordiamo che al momento l’abbonamento ai servizi di Oura può essere sottoscritto con il pagamento di un canone mensile di 5,99 euro o di un canone annuale di 69,99 euro.

In sostanza, chi sperava che il lancio di dispositivi più economici come Samsung Galaxy Ring potesse spingere Oura a rivedere la sua politica resterà deluso.