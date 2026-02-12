Oura non si ferma più e dopo la notizia, la scorsa settimana, di un brevetto in merito allo sviluppo di un paio di occhiali smart, l’azienda ha annunciato una partnership con Mira, azienda specializzata nella salute ormonale, che consentirà agli utenti delle due piattaforme di integrare i dati di concentrazione ormonale di livello clinico con le metriche raccolte dall’anello smart. È un’integrazione pensata per offrire alle donne una visione più completa di come i cambiamenti ormonali influenzano il loro benessere quotidiano.

La collaborazione permette alle utenti di Oura Ring di sincronizzare i dati su sonno, prontezza e temperatura corporea direttamente nell’app Mira, affiancandoli alle letture quantitative di quattro ormoni chiave: ormone luteinizzante (LH), estrogeni (E3G), progesterone (PdG) e ormone follicolo-stimolante (FSH).

Dati fisiologici e ormonali insieme

L’hardware di Mira utilizza una tecnologia proprietaria di rilevamento basata sulla fluorescenza, lo stesso metodo impiegato nei laboratori clinici, per fornire concentrazioni numeriche precise invece delle semplici stime “alto/basso” tipiche delle strisce reattive tradizionali.

Sovrapponendo il tracciamento fisiologico continuo di Oura a questi snapshot ormonali, le utenti possono osservare come i cambiamenti nel ciclo o le transizioni perimenopausali stiano influenzando direttamente il loro recupero e i livelli di energia.

Per esempio, un’utente può monitorare come un picco di estrogeni correli con le tendenze della temperatura basale (BBT), o come l’aumento del progesterone dopo l’ovulazione influenzi la qualità del sonno profondo.

A chi è rivolta l’integrazione

L’integrazione è specificamente pensata per chi sta affrontando questioni legate alla fertilità, al ciclo mestruale e alle diverse fasi della menopausa. Fornendo una “impronta ormonale”, il sistema aiuta le utenti a identificare la finestra fertile con maggiore accuratezza rispetto ai metodi basati sul calendario o al solo tracciamento della temperatura.

Il dataset combinato può anche essere condiviso con i medici curanti, aiutando le utenti a supportare i propri sintomi ormonali con dati concreti invece di affidarsi esclusivamente a evidenze aneddotiche.

Un trend in crescita nella salute femminile

Non è l’unica integrazione recente nel campo della salute femminile e dei wearable. La scorsa settimana, Garmin ha annunciato che i dati dei suoi orologi possono ora essere integrati nella piattaforma Hello Inside, combinando monitoraggio continuo del glucosio e dati auto-riportati per informare meglio la salute metabolica femminile.

Questa collaborazione segue una tendenza in crescita nel settore che vedrà le partnership tra aziende di wearable e piattaforme dedicate alla salute femminile destinate a moltiplicarsi nel corso del 2026. Questo è il frutto della combinazione di sensori indossaabili e test clinici domiciliari, che sta aprendo nuove possibilità per un monitoraggio della salute sempre più personalizzato e basato sui dati.