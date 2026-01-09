WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Ebbene, la notizia di oggi ci arriva a partire dall’ultimo aggiornamento beta 26.1.10.70 per iOS tramite il quale scopriamo che WhatsApp ha iniziato a testare la possibilità di avviare chat utilizzando un nome utente al posto del numero di telefono. Un cambiamento molto atteso che punta a migliorare la privacy e a rendere più sicure le conversazioni con contatti sconosciuti. Scendiamo nel dettaglio.

Su WhatsApp gli username prenderanno il posto dei numeri nelle chat con utenti sconosciuti

Secondo quanto emerso dall’analisi dell’ultima beta disponibile su TestFlight, l’app sta implementando un sistema che consentirà agli utenti di gestire le conversazioni attraverso username univoci, evitando di mostrare il numero di telefono nei casi in cui le persone non si conoscano o non siano salvate in rubrica.

Come potete notare dalla schermata (via WABetaInfo), le chat avviate tramite username, il numero di telefono non sarà visibile a nessuna delle due parti, a meno che entrambe non si abbiano già tra i contatti. Il nome utente diventerà quindi l’identificatore principale, visibile in alto nella schermata della conversazione e nella sezione delle informazioni del contatto, subito sotto la foto profilo. Se invece il contatto è già salvato, il numero verrà mostrato in secondo piano.

L’obiettivo è ridurre la quantità di dati personali esposti durante le interazioni occasionali, come richieste di supporto, conversazioni temporanee o contatti con aziende.

Nessuna differenza funzionale nelle chat

A livello pratico, le chat basate su username funzioneranno esattamente come tutte le altre: sarà possibile inviare messaggi, note vocali, immagini e documenti, oltre che effettuare chiamate e videochiamate. L’azienda sottolinea che tutte le comunicazioni continueranno a essere protette dalla crittografia end-to-end, quindi la novità riguarda solo l’identificazione dei profili, non la gestione della sicurezza o dei messaggi.

WhatsApp sta inoltre introducendo un nuovo metodo interno per collegare le chat agli account. Invece di basarsi sul numero come identificatore principale, ogni conversazione verrà associata a un riferimento interno e al relativo username. Peraltro, questo approccio, già adottato su Android e Web, rientra nel progetto più ampio di uniformare l’esperienza d’uso su tutte le piattaforme e di ridurre la quantità di informazioni sensibili mostrate agli utenti.

Una funzione opzionale pensata anche per le aziende

In aggiunta, secondo le informazioni condivise con i partner commerciali, la funzione sarà opzionale e disponibile sia per gli utenti privati sia per le aziende. I profili business potranno quindi utilizzare username pubblici, semplificando l’interazione con i clienti e mantenendo maggiore riservatezza. La possibilità di prenotare un nome utente potrebbe essere uno dei primi passaggi previsti per l’attivazione della novità.

Come anticipato in apertura, la funzione è attualmente in fase di sviluppo interno e non ha una data precisa di rilascio, ma gli indizi fanno pensare che il debutto possa avvenire nel corso dei primi mesi del 2026. WhatsApp starebbe continuando a testare l’integrazione del sistema con le chat esistenti per garantire una transizione fluida.

Pertanto, una volta disponibile, le chat con contatti non salvati in rubrica mostreranno soltanto l’username al posto del numero, un passo importante per aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti sulla piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi; dunque, non ci resta che attendere la versione stabile.