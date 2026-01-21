Prosegue lo sviluppo “coerente” di WhatsApp tra la piattaforma per Android e la piattaforma per iOS della popolare app di messaggistica: lo abbiamo visto già con i lavori in corso “in parallelo” per gli username e per le immagini di copertina.

Con la più recente versione in anteprima del client per iPhone, il team di sviluppo ha donato ai beta tester una nuova funzionalità, già disponibile da qualche giorno per i beta tester del client per il Robottino verde, che serve a potenziare le chat di gruppo. Scopriamo tutti i dettagli.

WhatsApp Beta per iOS anticipa ai beta tester una novità per le chat di gruppo

WhatsApp Beta per iOS è stata appena aggiornata alla versione 26.2.10.73, utile perché dona ai beta tester la possibilità di condividere la cronologia della chat di gruppo con i nuovi membri.

Entrando più nello specifico, la funzione prevede che, quando vengono aggiunti nuovi membri a una chat di gruppo, possano essere condivisi con loro gli ultimi messaggi inviati all’interno della chat. L’obiettivo è probabilmente quello di rendere i nuovi membri “partecipi” della discussione in corso.

Come potrete osservare dalla seguente immagine (via WaBetaInfo), la schermata per aggiungere nuovi membri a una chat di gruppo presenta una nuova opzione in basso che, se attivata, consente di condividere gli ultimi messaggi della chat con i nuovi membri.

Effettuando un tap sul link in verde presente nel testo della opzione (“100 messages” nel caso specifico), si apre un menù a comparsa dal basso che consente di scegliere tra gli ultimi 25, 50, 75 o 100 messaggi per la condivisione.

L’utente che viene aggiunto a una chat di gruppo, vedrà i messaggi della cronologia condivisi in alto, prima della solita dicitura del fatto che messaggi e chiamate sono crittografati, con tanto di indicazione su chi abbia condiviso questi messaggi.

La condivisione della cronologia delle chat di gruppo, come anticipato, è attualmente in distribuzione per alcuni beta tester che eseguono la versione 26.2.10.73 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la funzionalità possa essere rilasciata agli utenti del canale stabile ma immaginiamo che qualcosa possa muoversi con una delle prossime versioni della popolare app di messaggistica.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.