La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde una novità legata a una funzionalità in sviluppo di cui abbiamo sentito parlare qualche giorno fa, ovvero la possibilità di aggiungere una foto di copertina alla pagina del profilo.

Con la precedente beta, il team di sviluppo sembrava porre le basi per portare questa funzionalità nella versione per iPhone della popolare app di messaggistica. Con la nuova beta, invece, il team di sviluppo sta lavorando per introdurre un’impostazione sulla privacy legata proprio a questa funzionalità.

WhatsApp Beta nasconde le opzioni della privacy per la foto di copertina

Il team di WhatsApp sta preparando la possibilità di aggiungere una foto di copertina personalizzata alla pagina del profilo, con l’obiettivo di permettere agli utenti di migliorare la propria identità visiva.

Analizzando la nuova versione 26.1.10.73 di WhatsApp Beta per iOS, il portale specializzato WaBetaInfo ha scoperto che il team di sviluppo sta preparando le impostazioni per gestire la privacy di questa immagine di copertina del profilo.

All’interno del menù “Privacy” delle impostazioni dell’app, subito sotto alla voce “Immagine del profilo”, verrà in futuro aggiunta la voce “Foto di copertina” (Cover photo in lingua inglese) che consentirà di scegliere a quali utenti verrà mostrata questa immagine.

Le opzioni disponibili saranno “Tutti” (verrà mostrata a tutti, a prescindere che i contatti siano presenti o meno in rubrica), “I miei contatti” (verrà mostrata a tutti i contati presenti in rubrica), “I miei contatti eccetto” (permette di escludere alcuni contatti”) e “Nessuno” (non mostrerà l’immagine di copertina a nessuno).

In soldoni, l’obiettivo del team di sviluppo è quello di fornire agli utenti tutti gli strumenti necessari per potere gestire la privacy dei propri dati e delle proprie immagini, includendo anche questa funzionalità in via di sviluppo.

La foto di copertina per il profilo, come anticipato, è attualmente in fase di sviluppo e le evidenze su queste nuove impostazioni relative alla privacy della funzionalità si nascondono nella versione 26.1.10.73 di WhatsApp Beta per iOS: non sappiamo quando la funzionalità possa essere pronta per il rilascio ma immaginiamo che, nelle prossime settimane, possano emergere ulteriori indizi o possa partire il rollout per i primi beta tester.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.