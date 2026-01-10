Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multipiattaforma, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni o modifiche grafiche più o meno rilevanti e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, come frutto di tale lavoro, è stato avviato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 26.1.10.71.

WhatsApp Beta si aggiorna su iOS con una novità

Lo scorso anno è emerso che tra le funzionalità in via di sviluppo nell’app per Android ve ne era anche una che consente agli utenti di impostare una foto di copertina personalizzata nella parte superiore del proprio profilo, migliorando così l’identità visiva.

Ebbene, grazie alla versione 26.1.10.71 beta per iOS scopriamo che la medesima funzionalità è in lavorazione anche per l’applicazione dedicata a chi possiede un iPhone.

In pratica, il team di WhatsApp sta preparando una sezione dedicata all’interno dell’interfaccia del profilo, nella quale gli utenti potranno scegliere la propria foto di copertina, che troverà posto sopra i dettagli del profilo esistenti.

Si tratta di un’opzione che è già disponibile nella versione Business dell’app di messaggistica, nella quale le aziende possono impostare un’immagine di copertina per mettere in risalto il proprio brand o condividere informazioni visive nella parte superiore del profilo.

Al momento non si sa quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.