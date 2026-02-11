La notizia era nell’aria, e ora è arrivata l’ufficialità: F1 – Il film avrà un sequel. Apple aveva già lasciato intendere di voler realizzare un secondo capitolo, ma in queste ore è stato lo stesso produttore Jerry Bruckheimer a confermarlo.

F1 – Il film 2 si farà: arriva l’ufficialità da Jerry Bruckheimer

F1 – Il film è uno dei maggiori successi cinematografici firmati Apple, e con i suoi oltre 630 milioni di dollari è diventato il film con maggiori incassi della carriera di Brad Pitt, non proprio l’ultimo arrivato. Parte del successo è dovuto alla collaborazione diretta con la Formula 1, che ha permesso al regista Joseph Kosinski di girare durante i veri week-end dei Gran Premi, con le auto e con i team reali impegnati sul circuito.

Il film co-prodotto dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha anche ottenuto ben quattro nomination agli Oscar 2026 (inclusa quella per il Miglior film): un grande traguardo per una produzione di questo genere. Uscita nella sale alla fine di giugno, la pellicola è approdata ad agosto sulle piattaforme digitali per l’acquisto e il noleggio, e successivamente anche in versione DVD e Blu-ray e nel catalogo Apple TV.

La trama di F1 - Il film: Soprannominato “il più grande che non sia mai esistito”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era il fenomeno più promettente della Fomula 1 degli anni ’90, finché un incidente in pista non ha quasi messo fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, è un pilota nomade a noleggio quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una scuderia di Formula 1 in difficoltà e sull’orlo del fallimento. Ruben convince Sonny a tornare per un’ultima occasione di salvare la squadra e diventare il migliore al mondo. Correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), il talentuoso esordiente del team, deciso a imporre il proprio ritmo. Ma mentre i motori rombano, Sonny si ritrova a fare i conti con il suo passato scoprendo che nella Formula 1 il rivale più agguerrito è il tuo compagno di squadra, e che la strada verso il riscatto non si può percorrere da soli.

Dopo un successo simile, era difficile non pensare a un sequel, e a quanto pare ora abbiamo l’ufficialità. Parlando alla BBC durante il pranzo annuale dei candidati ai Premi Oscar, tenutosi nella giornata di ieri, il noto produttore Jerry Bruckheimer ha dichiarato di essere al lavoro su un secondo capitolo.

Sfortunatamente, il produttore non ha voluto sbilanciarsi, e non ha fornito una tempistica per il progetto o dettagli riguardanti la trama (ovviamente) e il cast, inclusa la presenza o meno di Brad Pitt (quest’ultimo verrà comunque coinvolto nelle decisioni relative al casting, secondo quanto riferito). Bruckheimer ha anche parlato degli altri suoi progetti, che includono Heat 2, sequel del poliziesco del 1995, ma anche un nuovo film di Giorni di tuono (celebre film del 1990 ambientato nel mondo della Nascar), un nuovo capitolo di Top Gun e un ulteriore film della saga de I Pirati dei Caraibi. “Abbiamo un bel po’ di progetti in ballo” ha dichiarato. “Aspettiamo solo che uno di loro trovi una buona sceneggiatura e la realizzi“.

Siete contenti della conferma di F1 – Il film 2? Vi è piaciuto il film con Brad Pitt?