Apple invita gli utenti di Apple Watch a celebrare San Valentino questo sabato con una sfida a tema cuore. Come ogni anno, l’azienda di Cupertino propone la Heart Month Challenge, un’iniziativa che unisce l’aspetto romantico della festività con l’attenzione alla salute cardiovascolare.

È una delle tante sfide speciali che Apple organizza durante l’anno per mantenere gli utenti motivati e attivi, sfruttando le occasioni del calendario per incentivare l’attività fisica. Scopriamo di cosa si tratta e come aggiudicarsi il badge commemorativo.

Come funziona la Heart Month Challenge 2026

Per partecipare alla sfida e ottenere i premi esclusivi, gli utenti devono semplicemente chiudere l’anello Esercizio (quello verde) nella giornata di venerdì 14 febbraio. Apple accompagna la sfida con un messaggio semplice ma efficace: “Chiudi l’anello Esercizio il giorno di San Valentino per ottenere questo premio. Il tuo cuore ti ringrazierà.”

L’anello Esercizio di default è impostato su 30 minuti di attività, ma gli utenti possono personalizzare il proprio obiettivo giornaliero. È importante tenere presente che, se si è impostato un target più alto, sarà necessario raggiungere l’intero obiettivo per sbloccare il premio. Chi ha configurato 45 minuti o un’ora dovrà completare l’intera quota, non basteranno i 30 minuti standard.

Premi e riconoscimenti

Completando la sfida, gli utenti riceveranno un badge esclusivo nell’app Fitness che commemora la partecipazione alla Heart Month Challenge 2026. Il badge si aggiungerà alla collezione di premi visibile nel proprio profilo, insieme a tutte le altre sfide completate nel corso degli anni.

Oltre al badge, Apple regala anche sticker esclusivi per iMessage a tema San Valentino, utilizzabili nelle conversazioni con amici e familiari. Sono adesivi disponibili solo per chi completa la sfida, il che li rende un piccolo elemento di esclusività per gli utenti più attivi.

Per registrare l’attività necessaria a completare la sfida, gli utenti possono utilizzare qualsiasi app che scriva dati nell’app Fitness di Apple. L’opzione più immediata è l’app Allenamento integrata nell’Apple Watch, ma funzionano anche app di terze parti come Strava, Nike Run Club o qualsiasi altra applicazione fitness compatibile con HealthKit.

Non importa quale tipo di attività si scelga: infatti una corsa, una camminata veloce, una sessione di yoga o un allenamento in palestra sono tutti validi per chiudere l’anello e ottenere il premio. L’importante è raggiungere il proprio obiettivo di minuti di esercizio per la giornata del 14 febbraio.

Le sfide speciali di Apple Watch

La Heart Month Challenge è solo una delle numerose sfide speciali che Apple propone durante l’anno. L’azienda organizza eventi simili in occasione della Giornata della Terra, del Capodanno, della Giornata mondiale dello Yoga e di altre ricorrenze.

Ormai per molti possessori di Apple Watch, collezionare questi badge è diventato un hobby a sé stante, un incentivo extra per non saltare l’allenamento proprio nei giorni delle sfide speciali.

In fin dei conti si tratta di una soluzione dalla comprovata efficacia per mantenere alta la motivazione degli utenti e trasformare l’attività fisica in un piccolo gioco con obiettivi e ricompense in cui a guadagnarne sono la collezione di medaglie degli utenti e, soprattutto, il proprio corpo.