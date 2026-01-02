Con l’arrivo del nuovo anno, Apple torna a mettere al centro fitness, salute e costanza, presentando una serie di novità pensate per aiutare gli utenti a rimanere attivi nel tempo, senza che l’entusiasmo dei buoni propositi di gennaio si esaurisca dopo poche settimane. Protagonisti, come spesso accade, sono Apple Watch e Apple Fitness+, il servizio di fitness e benessere della mela che a gennaio 2026 si arricchisce di nuovi programmi strutturati, allenamenti Artist Spotlight e nuovi episodi di Time to Walk.

Il tutto è accompagnato anche da nuovi dati provenienti dall’Apple Heart and Movement Study, che rafforzano ulteriormente il messaggio dell’azienda: chi utilizza Apple Watch tende a mantenere livelli di attività fisica più costanti durante tutto l’anno, anche nei momenti in cui solitamente si abbandonano i buoni propositi.

Apple Watch come alleato quotidiano per la motivazione

Apple Watch continua a essere presentato come il compagno ideale per fitness e salute, grazie a un mix di metriche, notifiche motivazionali e obbiettivi giornalieri che nel tempo aiutano milioni di persone a restare attive. Secondo una nuova analisi basata sui dati di circa 100.000 partecipanti all’Apple Heart and Movement Study, gli utenti che indossano Apple Watch aumentano i livelli di esercizio fisico a gennaio e riescono a mantenerli nel corso dei mesi successivi.

Un dato particolarmente interessante riguarda il cosiddetto Quitter’s Day, ovvero il secondo venerdì di gennaio, noto per essere il momento in cui molte persone rinunciano ai propositi di inizio anno; i partecipanti allo studio dotati di Apple Watch non solo superano questo periodo senza cali significativi, ma spesso riescono a mantenere l’aumento dell’attività fisica anche a febbraio e marzo.

Nel dettaglio, oltre il 60% degli utenti ha aumentato i minuti di esercizio giornaliero di oltre il 10% nelle prime due settimane di gennaio rispetto alla media di dicembre, con percentuali di mantenimento molto elevate anche nelle settimane successive.

Per rendere il tutto ancora più stimolante, Apple propone anche premi e sfide a tempo limitato. A gennaio gli utenti di Apple Watch possono ottenere il premio speciale Ring in the New Year, chiudendo tutti e tre gli anelli Attività per sette giorni consecutivi.

Non manca inoltre una novità interessante sul fronte delle integrazioni: per la prima volta, gli utenti Strava che utilizzano Apple Watch possono partecipare alla sfida Quit Quitting direttamente dall’app Strava; registrando 12 allenamenti nel corso del mese di gennaio, sarà possibile ottenere un badge Apple Watch dedicato, unendo così due ecosistemi molto popolari tra gli appassionati di sport.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Quattro nuovi programmi Fitness+, Artist Spotlight e nuovi episodi di Time to Walk

A partire dal 5 gennaio, Apple Fitness+ introduce quattro nuovi programmi di allenamento strutturati, pensati per eliminare dubbi su cosa fare e quando allenarsi, offrendo piani settimanali chiari e progressivi:

Make Your Fitness Comeback -> un programma di quattro settimane pensato per chi vuole riprendere ad allenarsi, con sessioni brevi da 10 minuti di Forza, HIIT e Yoga

-> un programma di quattro settimane pensato per chi vuole riprendere ad allenarsi, con sessioni brevi da 10 minuti di Forza, HIIT e Yoga Crea un’abitudine allo Yoga in 4 settimane -> focalizzato su flessibilità, riduzione dello stress e costruzione di routine sostenibile

-> focalizzato su flessibilità, riduzione dello stress e costruzione di routine sostenibile Back-to-Back Strenght e HIIT -> combina forza e cardio in allenamenti consecutivi da 20 minuti, tre volte a settimana

-> combina forza e cardio in allenamenti consecutivi da 20 minuti, tre volte a settimana Strenght basic in 3 Weeks -> in arrivo dal 12 gennaio, pensato per chi si avvicina per la prima volta all’allenamento della forza o vuole ripassare le basi tecniche

L’obbiettivo, come spesso sottolineato da Apple, non è la prestazione estrema, ma la continuità nel tempo, attraverso allenamenti accessibili e ben pianificati.

Previous Next Fullscreen

Spazio anche alla motivazione emotiva con il ritorno della serie Artist Spotlight, che propone allenamenti accompagnati da playlist complete di artisti di fama mondiale. Dal 5 gennaio arrivano i nuovi workout con la musica di KAROL G, mentre dal 2 febbraio debutteranno nuovi allenamenti dedicati a Bad Bunny, in occasione dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Torna inoltre Time to Walk, la serie audio che accompagna gli utenti durante le passeggiate con storie personali, musica e fotografie; i nuovi episodi vedranno come protagonisti Penn Badgley, Mel B e, più avanti nel corso dell’anno, anche Michelle Monaghan.

Nel complesso, le novità di Apple Watch e Fitness+ per l’inizio del 2026 confermano la strategia di Apple: non puntare solo sull’entusiasmo iniziale, ma costruire abitudini sane e sostenibili nel tempo, combinando tecnologia, dati scientifici, programmi guidati e contenuti motivazionali.