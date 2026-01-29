Buone notizie per chi usa Apple Watch durante le attività outdoor e preferisce lasciare l’iPhone a casa. Gli ultimi aggiornamenti di Strava e Komoot introducono il supporto per le mappe offline direttamente sullo smartwatch, rendendo finalmente pratico uscire solo con l’orologio al polso.

Nonostante Apple Watch sia in grado di fare molte cose senza iPhone, nella pratica molte app dipendono ancora dalla presenza del telefono nelle vicinanze. Con questi aggiornamenti, due delle applicazioni più popolari per escursionismo, corsa e ciclismo colmano una lacuna importante.

Come funziona la navigazione offline su Strava

Come segnalato dal subreddit ufficiale di Strava, a pochi giorni dall’arrivo della versione beta l’app ora permette di visualizzare le mappe direttamente sull’orologio durante corsa, pedalata o escursione. Gli utenti possono vedere dove stanno andando e, se necessario, ripercorrere i propri passi grazie al supporto delle mappe offline.

Per gli abbonati Strava Premium, c’è anche la possibilità di seguire percorsi salvati in modalità hands-free, senza bisogno di connessione cellulare. I suggerimenti sui percorsi si basano sui dati di attività dell’intera community Strava, quindi riflettono tragitti che altri utenti hanno effettivamente percorso e apprezzato.

Le novità di Komoot

Anche Komoot ha rinnovato completamente la sua app per watchOS. Secondo il blog ufficiale dell’azienda, le nuove funzionalità includono navigazione offline con indicazioni svolta per svolta e la possibilità di registrare le attività direttamente dall’orologio con statistiche in tempo reale.

La navigazione offline è disponibile per tutti gli utenti Komoot che hanno sbloccato una regione mappa, senza bisogno dell’abbonamento Premium. L’app offre anche mappe ad alta risoluzione specifiche per ogni sport, con dettagli su sentieri, percorsi e strade. È possibile zoomare e spostarsi sulla mappa per esplorare i dintorni direttamente dal polso.

Tra le funzionalità esclusive per Apple ci sono la sincronizzazione istantanea dei percorsi, l’integrazione completa con Apple Health e il supporto per Water Lock, che impedisce alla pioggia o al sudore di interagire accidentalmente con lo schermo.

Compatibilità con tutti, non solo Ultra

Questi aggiornamenti sono particolarmente interessanti per i possessori di Apple Watch Ultra, pensato proprio per le attività outdoor più impegnative. Ma le nuove funzionalità sono disponibili su tutti i modelli di Apple Watch compatibili con le ultime versioni di watchOS, rendendo l’esperienza di navigazione offline accessibile anche a chi non ha lo smartwatch top di gamma.

Per gli appassionati di trail running, escursionismo e ciclismo che vogliono alleggerirsi dello smartphone durante le uscite, questi aggiornamenti rappresentano un bel passo avanti nell’autonomia di Apple Watch come dispositivo unico e indipendente.