Snapdragon X2 Elite torna sotto i riflettori grazie ai colleghi di Hardware Canucks che, in qualche modo, sono riusciti a mettere le mani su un ASUS Zenbook A14 basato proprio sulla nuova piattaforma notebook di Qualcomm. Come discusso in altre occasioni, l’azienda statunitense non vuole rinunciare a portare “in alto” i notebook Windows on Arm, non solo per battagliare con la controparte x86 AMD e Intel, ma con l’obiettivo di contrastare in modo importante anche Apple e le soluzioni più recenti come M4 ed M5.

Il debutto dei laptop basati sulla seconda iterazione del SoC Qualcomm, nettamente migliorata rispetto a Snapdragon X di prima generazione, è atteso entro il primo semestre dell’anno; siamo ancora un po’ lontani quindi, ma le premesse non sembranno affatto male, soprattutto se consideriamo che in questo lasso di tempo arriveranno di sicuro ulteriori ottimizzazioni hardware/software.

Detto questo, i test condotti su Snapdragon X2 Elite sono senza dubbio interessanti, mostrando una netta evoluzione gen su gen, non solo sul versante CPU ma anche se guardiamo alla GPU.

Snapdragon X2 Elite: migliora tanto, ma Apple M5 vince ancora in single-core

Nonostante parliamo di benchmark e prestazioni ancora non definitive, i test condotti da Hardware Canucks non lasciano spazio a molte interpretazioni. In multi-core, vedi Cinebench 2024, il SoC Qualcomm stacca di quasi il 50% il suo antenato Snapdragon X Elite, ma non solo; si rileva uno scarto simile anche rispetto all’ottimo Intel Core Ultra X9 388H (fresco di presentazione), mentre Apple M5 è dietro di circa il 25%.

I 18 core implemetati dal produttore quindi si fanno sentire, mentre in single-core le cose non cambiano molto, con Snapdragon X2 Elite davanti a tutti i competitor tranne che ad Apple M5 (10 core), al momento lontano con un +35%. Riguardo invece i consumi, c’è da segnalare che il chip Qualcomm è stato testato con TDP a 31 watt, in linea con i modelli AMD e Intel; l’Apple Silicon M5 nel contesto rimane però anche più efficiente con un TDP di soli 26 watt.

Buoni anche i risultati in gaming

La piattaforma Snapdragon X non è il massimo se parliamo di gaming, anzi probabilmente rimane il tallone d’Achille della prima generazione di SoC Qualcomm. Con Snapdragon X2 invece il salto prestazionale arriva anche sul versante GPU grazie all’adozione del chip Adreno X2, X2-90 nel caso di questa nuova versione del modello X2 Elite (ce ne saranno diverse).

Questa GPU migliora su diversi versanti, soprattutto se guardiamo al reparto memoria dove ora può sfruttare moduli LPDDR5X 9.523 MT/s su un’interfaccia a 128 o 192 bit e una larghezza di banda complessiva che può arrivare a 228 GB/s. Tale evoluzione, abbinata anche a una rivisitazione interna del chip grafico, a quanto pare permette di giocare con Snapdragon X2 Elite su titoli come Cyberpunk 2077 in modo decente, ovviamente ricordando sempre che siamo di fronte a una soluzione integrata.

Nel dettaglio, si rileva che con risoluzione 1200P la soluzione Qualcomm garantisce un netto boost prestazionale, non solo rispetto a Snapdragon X, ma anche se prendiamo come riferimento la precedente generazione AMD e Intel. Qui la situazione è un po’ più complessa e ci sono da considerare diversi altri fattori, in primis compatibilità, stabilità dei driver e molto altro ancora. Su Cyberpunk 2077, testato su Medium con FSR 3 abilitato, la GPU Adreno X2 riesce a tirare fuori 40 FPS, mentre per fare un paragone, la “vecchia” Adreno si ferma a 22,1 FPS.

Il grafico ci dice che Apple M5 e Intel B390 (Core Ultra 300) vanno decisamente meglio, meno i Ryzen AI 300 e gli Intel Core Ultra 200V, tuttavia cambiando titolo (CS:GO 2) lo scenario muta e il nuovo SoC Qualcomm riesce a battere solo il suo antenato, in modo importante aggiungiamo. Se cambiamo ulteriormente gioco, Balur’s Gate ad esempio, la situazione cambia ancora; Adreno X2 raddoppia quasi gli FPS di Adreno X1 e si avvicina a Intel B390 (molto potente), con Apple sempre davanti con il suo M5.

Tirando le somme, almeno per il momento, nonostante siamo di fronte a una piattaforma ancora ottimizzabile e da ottimizzare, si evince che il salto prestazionale c’è tutto, in particolare sul versante CPU, meno sul reparto grafico forse che però è di un altro livello rispetto ai modelli di precedente generazione.

Qualcomm Snapdragon X2: un recap sulla lineup

In chiusura, magari per chi non avesse seguito il lancio dei nuovi SoC Qualcomm, vi proponiamo un breve riepilogo sulla gamma Qualcomm Snapdragon X2 che, al pari della prima generazione, arriva in diverse varianti: X2 Elite Extreme, X2 Elite ed X2 Plus, a loro volta suddivise in diverse SKU.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme

Core totali 18 Core Prime 12 Core Performance 6

Frequenza Core Prime 4,4 GHz / 5,0 GHz Performance 3,6 GHz / 4,7 GHz

Cache 53 MB

GPU Adreno X2-90 Frequenza GPU 1,85 GHz



Qualcomm Snapdragon X2 Elite

Core totali 18 o 12 (in base alla configurazione) Core Prime 12 o 6 Core Performance 6

Frequenza Core Prime 4,0 GHz / 5,0 GHz Performance 3,4 GHz / 4,7 GHz

Cache 53 MB o 34 MB

GPU Adreno X2-90 o X2-85 Frequenza GPU 1,7 GHz



Qualcomm Snapdragon X2 Plus