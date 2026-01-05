A pochi mesi dal lancio degli Snapdragon X2 Elite e Snapdragon X2 Elite Extreme che puntavano a rivoluzionare il mondo dei laptop, Qualcomm ha sfruttato l’appuntamento del CES 2026 di Las Vegas per annunciare la terza CPU della gamma, ovvero lo Snapdragon X2 Plus.

La nuova piattaforma si colloca un gradino più in basso rispetto ai modelli già disponibili e, secondo quanto dichiarato dal chipmaker statunitense, è pensata per offrire a professionisti e aspiranti creatori di contenuti autonomia a lunga durata, prestazioni di alto livello e supporto alle funzioni avanzate di intelligenza artificiale. Scopriamo tutti i dettagli.

Qualcomm ha presentato lo Snapdragon X2 Plus al CES 2026

Al fine di arricchire il proprio portfolio di piattaforme per PC “on ARM” di una soluzione di fascia leggermente inferiore alle Snapdragon X2 “Elite” annunciate a fine settembre 2025, Qualcomm ha annunciato la nuova piattaforma Snapdragon X2 Plus.

La nuova piattaforma sarà il cuore pulsante di macchine destinate ai “professionisti moderni”, agli aspiranti creativi e agli utenti di tutti i giorni che cercano un PC al passo coi tempi, scattante, ma che al contempo offra un’autonomia da diversi giorni e supporti le funzionalità di intelligenza artificiale “on device”.

Dotato delle CPU Oryon di terza generazione alla pari delle piattaforme di fascia più alta, la nuova arrivata migliora nell’ordine del 35% (in single-core) la precedente Snadpragon X Plus e consuma al contempo il 43% di energia in meno.

Al netto della CPU con meno core e della GPU che gira a frequenze più contenute, il resto della dotazione è praticamente condivisa con le due piattaforme Elite, a partire dalla NPU da 80 TOPS, per finire con la connettività 5G e wireless (dato che modem e scheda di rete sono gli stessi).

Le specifiche del nuovo Snapdragon X2 Plus di Qualcomm

Di seguito riportiamo le specifiche del nuovo Snapdragon X2 Plus di Qualcomm.

Processo produttivo: 3 nm

CPU: Qualcomm Oryon (terza generazione) Architettura a 64-bit 6 core (X2P-42-100) o 10 core (X2P-64-100) Frequenza operativa fino a 4 GHz Boost (single-core) a 4,04 GHz Cache da 22 MB (X2P-42-100) o 34 MB (X2P-64-100)

GPU: Qualcomm Adreno GPU Frequenza operativa a 1,7 GHz (X2P-64-100) o 0,91 GHz (X2P-42-100) Supporto alle API DirectX 12.2 , Vulkan 1.4 , OpenCL 3.0

NPU: Qualcomm Hexagon NPU TOPs: 80 TOPS

Memorie RAM: LPDDR5X (16-bit, 8 canali) Velocità di trasferimento: 9.523 MT/s Capacità massima: 128 GB Banda di trasferimento: 152 GB/s

(16-bit, 8 canali) Spazio di archiviazione: SDUC e SDXC (v3.0), SSD/NVME (su Dual PCIe 5.0), UFS 4.0

e (v3.0), (su Dual PCIe 5.0), DPU: Qualcomm Adreno DPU Display supportato fino al 4K @ 144 Hz con HDR10 (eDP v1.5) Display esterno supportato: 3 display fino a 4K @ 60 Hz con HDR10 2 display fino a 5K @ 60 Hz

VPU: Qualcomm Adreno VPU

ISP: Qualcomm Spectra ISP (dual 18-bit)

(dual 18-bit) Audio: Qualcomm Aqstic , Qualcomm aptX Audio

, Modem-RF: Snapdragon X75 5G (5G Advanced, 5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA)

(5G Advanced, 5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA) Connettività: Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 (802.11 ax) Bluetooth 5.4 (BLE) USB 4 (40 Gbps) Fino a 3x USB-C Fino a 8x PCIe Gen 5.0 Fino a 4x PCIe Gen 4.0

Sicurezza: Snapdragon Guardian Technology

I primi laptop con lo Snapdragon X2 Plus arriveranno entro il primo semestre del 2026

Qualcomm ha fatto sapere che i primi laptop Copilot+ con a bordo lo Snapdragon X2 Plus, prodotti da marchi noti nel segmento dei notebook Windows, verranno lanciati entro il primo semestre del 2026.

In conclusione, oltre a rimandarvi alla pagina del prodotto sul portale di Qualcomm per maggiori informazioni, riportiamo le parole di Kedar Kondap, vicepresidente senior e direttore generale delle divisioni Computing e Gaming presso Qualcomm: