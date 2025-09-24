Allo Snapdragon Summit 2025, in svolgimento a Maui da ieri, Qualcomm ha presentato ufficialmente i SoC di nuova generazione Snapdragon 8 Elite Gen 5, Snapdragon X2 Elite e Snapdragon X2 Elite Extreme.

Del SoC di punta per smartphone e tablet abbiamo parlato in un articolo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid.net, mentre qua ci concentriamo sui due nuovi SoC per PC Windows che promettono performance elevate, grande efficienza (ottima notizia per i notebook), supporto alle funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate e non solo. Andiamo dunque a scoprire tutti i dettagli delle nuove piattaforme.

Qualcomm raddoppia: ufficiali Snapdragon X2 Elite e X2 Elite Extreme

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha annunciato due nuove piattaforme per PC Windows della serie Snapdragon X: oltre allo Snapdragon X2 Elite, diretto successore del chip annunciato a ottobre 2023, c’è anche lo Snapdragon X2 Elite Extreme che si colloca un gradino più in alto.

Si tratta di due processori presentati dall’azienda statunitense come i più veloci, potenti ed efficienti mai realizzati per i PC Windows che vengono così presentati da Kedar Kondap, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Compute and gaming presso Qualcomm:

Lo Snapdragon X2 Elite rafforza la nostra leadership nel settore dei PC, offrendo progressi leggendari in termini di prestazioni, elaborazione AI e durata della batteria per consentire le esperienze che i consumatori meritano. Continuiamo a superare i confini dell’innovazione tecnologica, a introdurre prodotti rivoluzionari che stabiliscono nuovi standard di settore e a ridefinire ciò che è possibile per i PC.

Snapdragon X2 Elite

Partiamo dallo Snapdragon X2 Elite, una piattaforma next-gen di fascia premium che punta a garantire multitasking potente ed efficiente, supportando senza problemi carichi di lavoro ad alta intensità che coinvolgono notevoli risorse, con un occhio sia alla produttività, sia alla creatività, sia all’intrattenimento.

Rispetto alla prima generazione, Qualcomm afferma che la nuova piattaforma offre prestazioni migliori del 31% e richiede fino al 43% di energia in meno: ciò dovrebbe tradursi in un’autonomia senza precedenti sui laptop, pronti a durare per giorni con una sola carica.

La CPU include core Oryon di terza generazione personalizzati da Qualcomm e migliorati rispetto al passato, grazie anche processo produttivo a 3 nm che consente di aumentare le prestazioni e l’efficienza energetica. La piattaforma è disponibile in due configurazioni: a 12 core (con 34 MB di cache) o a 18 core (con 53 MB di cache); in entrambi i casi, la frequenza di clock massima è a 4 GHz ma si può spingere fino a 4,7 GHz con boost in single-core e dual-core (solo nella versione a 18 core).

Snapdragon X2 Elite include una NPU Qualcomm Hexagon da 80 TOPS (la più veloce al mondo per laptop), migliorando del 78% le capacità operazionali della precedente generazione: gestire le esperienze IA di Copilot+ (e non solo), non sarà un problema.

Anche la GPU Adreno è stata aggiornata per offrire un rapporto prestazioni/consumi di riferimento, fornendo comunque un aumento significativo per quanto concerne qualità e frame rate: nella versione con CPU 12-core troviamo la GPU X2-85, mentre nella versione con CPU 18-core troviamo la GPU X2-90; in entrambi i casi, la frequenza massima è 1,7 GHz.

L’ISP Qualcomm Spectra, poi, contribuisce ad offrire una qualità di visualizzazione senza precedenti, supportando videocamere MIPI high-bandwidth per le videoconferenze, la cattura di immagini ad alta risoluzione, HDR multi-esposizione e profondità colore a 10-bit.

Lato connettività, la piattaforma supporta il modem X75 5G (con velocità di picco in downlink fino a 10 Gbps) e la scheda di rete FastConnect 7800 che include Wi-Fi 7 (oltre alle versioni meno recenti) e Bluetooth 5.4 (con BLE). Questi elementi faranno sì che i notebook basati sulla piattaforma saranno sempre pronti in tutti i contesti, dall’uso delle periferiche, all’audio, alla navigazione Web.

Qualcomm non tralascia nulla, anche in ambito sicurezza: con Snapdragon X2 Elite introduce la nuova funzionalità di gestione “fuori banda” chiamata Snapdragon Guardian Technology, un sotto-sistema che combina hardware, software e servizi in cloud (tramite Wi-Fi e 5G), per consentire agli utenti di localizzare, bloccare e gestire (persino cancellare i contenuti da remoto) il proprio PC.

Specifiche tecniche - Snapdragon X2 Elite: Processo produttivo: 3 nm

CPU: Qualcomm Oryon (terza generazione) Architettura a 64-bit 12 core (6+6, X2E-80-100) o 18 core (12+6, X2E-88-100) Frequenza operativa fino a 4 GHz Boost single-core fino a 4,7 GHz Boost dual-core fino a 4,4 GHz (X2E-80-100) e 4,7 GHz (X2E-88-100) Cache da 34 MB (X2E-80-100) o 53 MB (X2E-88-100)

GPU: Qualcomm Adreno GPU Frequenza operativa a 1,7 GHz Supporto alle API DX12.2 Ultimate , Vulkan 1.4 , OpenCL 3.0

NPU: Qualcomm Hexagon NPU TOPs: 80 TOPs Micro NPU: Dual Micro NPU (nel Qualcomm Sensing Hub)

Memorie RAM: LPDDR5X (16-bit, 8 canali) Velocità di trasferimento: 9.523 MT/s Capacità massima: 128 GB Banda di trasferimento: 152 GB/s

(16-bit, 8 canali) Spazio di archiviazione: SDUC e SDXC (v3.0), SSD/NVME (su Dual PCIe 5.0), UFS 4.0

e (v3.0), (su Dual PCIe 5.0), DPU: Qualcomm Adreno DPU Display supportato fino al 4K @ 120 Hz con HDR10 (eDP v1.5) Display esterno supportato: 3 display fino a 4K @ 60 Hz con HDR10 2 display fino a 5K @ 60 Hz

VPU: Qualcomm Adreno VPU

ISP: Qualcomm Spectra ISP (dual 18-bit)

(dual 18-bit) Audio: Qualcomm Aqstic , Qualcomm aptX Audio

, Modem-RF: Snapdragon X75 5G (5G Advanced, 5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA)

(5G Advanced, 5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA) Connettività: Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 (802.11 ax) Bluetooth 5.4 (LE) USB 4 (40 Gbps) Fino a 3x USB-C Fino a 8x o 12x PCIe Gen 5.0 Fino a 4x PCIe Gen 4.0

Sicurezza: Snapdragon Guardian Technology

Snapdragon X2 Elite Extreme

Ancora più in alto si piazza la nuova piattaforma Snapdragon X2 Elite Extreme, pensata appositamente per i PC Windows del segmento Ultra-Premium, quello a cui si rivolgono gli utenti esperti, i creator e i produttori professionali.

Rispetto alla versione “standard”, questa variante Extreme è progettata per affrontare senza problemi qualsiasi tipologia di carico di lavoro, mantenendo al contempo d’occhio i consumi, e ad aprire le porte alle esperienze di AI agenziale, analisi di dati intense dal punto di vista computazionale, editing multimediale di livello PRO e ricerca scientifica. Il tutto con il vantaggio di potere avere queste potenzialità all’interno di notebook sottili e leggeri, anche in movimento (quindi senza la dipendenza da un’alimentatore).

La CPU (anche in questo caso con core Oryon di terza generazione) è disponibile esclusivamente nella configurazione a 18 core e, partendo dai 4,4 GHz “standard”, è in grado di raggiungere la frequenza di clock pari a 5 GHz, configurandosi come il primo processore compatibile con ARM a raggiungere tale risultato.

Frequenza di clock super elevata, accelerazione hardware matrix e ampia cache (53 MB) a latenza ultra-bassa puntano a “sbloccare” doti di reattività senza precedenti nel multitaksing, nella normale navigazione e nella creazione di contenuti. Snapdragon X2 Elite Extreme supporta anche più memoria RAM (anche oltre 128 GB), con 48 GB configurati “di sistema”.

Anche in questo caso la GPU Adreno gode di significativi miglioramenti, con aumento delle performance per Watt di 2,3 volte rispetto al passato: in questo caso abbiamo la X2-90 con frequenza massima a 1,85 GHz; maggiori performance sì, ma ancora una volta con un occhio di riguardo verso i consumi.

Per quanto concerne il resto delle specifiche, NPU, modem 5G, scheda di rete, ISP, DPU e dotazioni in ambito sicurezza rimangono poi le stesse della versione “standard” in versione da 18 core.

Specifiche tecniche - Snapdragon X2 Elite Extreme: Processo produttivo: 3 nm

CPU: Qualcomm Oryon CPU

Architettura a 64-bit 18 core (12+6, X2E-96-100) Frequenza operativa fino a 4,4 GHz Boost single e dual-core, fino a 5 GHz Cache da 53 MB

GPU: Qualcomm Adreno GPU X2-90 Frequenza operativa 1,85 GHz Supporto alle API DX12.2 Ultimate , Vulkan 1.4 , OpenCL 3.0

NPU: Qualcomm Hexagon NPU TOPs: 80 TOPs Micro NPU: Dual Micro NPU (nel Qualcomm Sensing Hub)

Memorie RAM: LPDDR5X (24-bit, 8 canali) Capacità massima: 128 GB (e oltre) Velocità di trasferimento: 9.523 MT/s Bus dati a 192-bit Banda di trasferimento: 228 GB/s

(24-bit, 8 canali) Spazio di archiviazione: SDUC e SDXC (v3.0), SSD/NVME (su Dual PCIe 5.0), UFS 4.0

e (v3.0), (su Dual PCIe 5.0), DPU: Qualcomm Adreno DPU Display on devide supportato fino al 4K @ 144 Hz con HDR10 (eDP v1.5) Display esterno supportato: 3 display fino a 4K @ 144 Hz con HDR10 3 display fino a 5K @ 60 Hz

VPU: Qualcomm Adreno VPU

ISP: Qualcomm Spectra ISP (dual 18-bit)

(dual 18-bit) Audio: Qualcomm Aqstic , Qualcomm aptX Audio

, Modem-RF: Snapdragon X75 5G (5G Advanced, 5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA)

(5G Advanced, 5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA) Connettività: Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 (802.11 ax) Bluetooth 5.4 (LE) USB 4 (40 Gbps) Fino a 3x USB-C Fino a 12x PCIe Gen 5.0 Fino a 4x PCIe Gen 4.0

Sicurezza: Snapdragon Guardian Technology

Quando vedremo i primi PC con i nuovi SoC Snapdragon X2 Elite?

Con l’avvento del SoC Snapdragon X Elite sono arrivate le prime “alternative” a Intel e AMD nel mondo dei laptop e, secondo quanto dichiarato dalla stessa Qualcomm in fase di annuncio, per vedere i primi PC basati sulle nuove piattaforme Snapdragon X2 Elite bisognerà attendere la prima metà del 2026.

La speranza è che l’azienda continui a collaborare a stretto contatto con Microsoft per far sì che, da “outsider”, le soluzioni Windows-on-ARM si consolidino fino ad ostacolare Apple che, sin dal lancio degli Apple Silicon M1, ha cambiato marcia nel mondo dei computer (specie sul fronte dei notebook coi suoi MacBook) per quanto concerne il rapporto prestazioni/consumi. Senza dimenticare che Windows 12 si avvicina sempre di più.

Per maggiori informazioni sulle due nuove piattaforme, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale di Qualcomm.