Da tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma il lancio di un MacBook entry level, un dispositivo dedicato a coloro che desiderano entrare nell’ecosistema di applicazioni e servizi del colosso di Cupertino senza investire cifre importanti.

Ovviamente il costo contenuto di tale dispositivo comporterà la necessità di accettare alcuni compromessi per quanto riguarda la dotazione tecnica e l’ennesima conferma in tal senso è arrivata nelle scorse ore attraverso il leaker Jukan su X.

Cosa sappiamo del MacBook economico

Diversi addetti ai lavori pensavano che i crescenti problemi del mercato delle memorie, che a causa dell’enorme domanda sta facendo registrare una costante impennata dei prezzi, potessero spingere Apple a mettere da parte i suoi progetti relativi al lancio di un MacBook entry level.

Stando a quanto viene riportato dal Mirror Daily di Taiwan, invece, il colosso di Cupertino prosegue per la sua strada e il suo nuovo laptop dovrebbe essere lanciato in una fascia di prezzo compresa tra 699 e 799 dollari, forse non così economica come sperato da tanti.

Tra le caratteristiche di tale device vi dovrebbero essere 8 GB di RAM (gli altri modelli della gamma partono da 16 GB) e il processore Apple A18 Pro (sarebbe il primo MacBook ad avere un chip della serie A).

In sostanza, qualora tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, il nuovo MacBook entry level potrebbe perdere gran parte del suo fascino, soprattutto nel caso in cui in Europa dovesse finire per arrivare ad oltre 800 euro, un prezzo che lo metterebbe in competizione con MacBook Air da 13 pollici (che è già disponibile intorno ai 900 euro).

Secondo il Mirror Daily, Apple nutre notevoli aspettative in tale latpop, tanto da prevedere vendite annuali comprese tra i 5 e gli 8 milioni di unità.