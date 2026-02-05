Mentre nel panorama tecnologico mondiale si continua a discutere del futuro dei robot umanoidi, con figure come Elon Musk che rivendicano la superiorità di soluzioni come Tesla Optimus rispetto alla concorrenza asiatica, le startup di robotica cinesi continuano, spesso e volentieri, ad alzare l’asticella in modo piuttosto concreto. L’ultimo esempio arriva da Mirror Me, azienda già nota per aver realizzato il robot quadrupede più veloce del mondo, che ora torna a far parlare di sé con un risultato decisamente impressionante: dalla stessa realtà nasce infatti Bolt, definito come il robot umanoide più veloce al mondo, un nome che non è affatto casuale.

Bolt di Mirror Me è il robot umanoide che batte tutti gli altri robot nella corsa

Mirror Me ha scelto di chiamare il suo robot umanoide Bolt, in omaggio al più che noto velocista Usain Bolt, padrino ideale di un progetto che fa della velocità il suo tratto distintivo; e i numeri, in questo caso, parlano chiaro.

Il robot è in grado di mantenere un’andatura controllata dall’intelligenza artificiale a una velocità di 10 metri al secondo, equivalenti a circa 35 km/h; un valore che lo colloca ben al di sopra della velocità media di un essere umano, che generalmente si attesta tra i 21 e i 24 km/h.

Per fare un confronto diretto, lo stesso Usain Bolt, durante i giochi di Berlino del 2009, riuscì a raggiungere un picco di 44,7 km/h. Mirror Me dunque, non è poi così distante dalle prestazioni dei velocisti di livello mondiale.

A rendere il tutto ancora più interessante è il fatto che Bolt è un robot bipede, con altezza e peso paragonabili a quelli di un essere umano medio. Questo dettaglio è tutt’altro che secondario: ottenere stabilità, equilibrio e controllo a velocità elevate su due sole gambe è una sfida tecnica decisamente più complessa rispetto a quanto avviene con i robot quadrupedi.

Non a caso, Mirror Me spiega che l’obbiettivo principale del progetto non era solo la velocità fine a sé stessa, ma lo studio dell’agilità di corsa, dell’equilibrio e della maneggevolezza di un umanoide ad alta velocità, prendendo come riferimento diretto il movimento degli atleti umani. La creazione del robot umanoide più veloce al mondo viene descritta dall’azienda quasi come un sottoprodotto di questa ricerca.

Per completezza, va ricordato che Mirror Me detiene già un altro primato, il suo robot quadrupede Black Panter II è in grado di raggiungere velocità fino a 30 miglia orarie, risultando quindi sensibilmente più rapido dello stesso Bolt.

Questo mette in evidenza una strategia piuttosto chiara da parte dell’azienda, che ha deciso di puntare tutto sulla velocità per distinguersi in un mercato, quello delle startup robotiche cinesi, sempre più affollato e competitivo.

Il caso di Bolt si inserisce in un contesto più ampio, in cui lo sviluppo della robotica umanoide in Cina sta seguendo una traiettoria simile a quella già vista in passato con i veicoli elettrici e le batterie per l’accumulo di energia, settori che nel giro di un decennio hanno trasformato il Paese in una vera forza trainante a livello globale.

Se questa tendenza dovesse proseguire, è lecito aspettarsi che nei prossimi anni vedremo robot sempre più avanzati, non solo in termini di velocità, ma anche di autonomia, coordinazione e applicazioni pratiche.

Per ora, Bolt può già vantarsi di un titolo decisamente difficile da ignorare, quello di robot umanoide più veloce al mondo, e considerando il ritmo con cui il settore sta evolvendo, non è affatto detto che questo primato rimarrà imbattuto a lungo.