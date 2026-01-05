Nel corso del CES 2026 di Las Vegas, LG Electronics ha deciso di rendere estremamente concreta la propria visione di Zero Labor Home, portando sul palco un prodotto che sembra uscito direttamente da un film di fantascienza; stiamo parlando di LG CLOiD, un robot domestico umanoide basato sull’intelligenza artificiale, progettato per svolgere e coordinare una lunga serie di faccende quotidiane al posto nostro.

Dopo una prima presentazione avvenuta nei giorni scorsi, LG ha mostrato più da vicino il suo robot, spiegando come CLOiD sia pensato per ridurre tempo e fatica legati alle attività domestiche, sfruttando una profonda integrazione con l’ecosistema ThinQ e con gli elettrodomestici connessi dell’azienda.

LG CLOiD è un robot umanoide pensato per vivere in casa

Dal punto di vista strutturale, LG CLOiD è composto da tre elementi: un’unità principale che funge da testa, un busto con due bracci articolati e una base con ruote dotata di navigazione autonoma.

L’unità principale è forse l’elemento più curioso, LG la descrive come sorprendentemente carina, ed è dotata di display, altoparlanti, telecamere e numerosi sensori; è proprio qui che risiede il cervello del robot, ovvero un chipset dedicato all’intelligenza artificiale che consente a CLOiD di comunicare con gli esseri umani tramite linguaggio parlato ed espressioni facciali, oltre ad apprendere nel tempo gli ambienti di vita e le abitudini degli utenti.

La base con ruote sfrutta una tecnologia di guida autonoma derivata dall’esperienza di LG con i robot aspirapolvere e con il Self-Driving AI Home Hub (LG Q9). La scelta di una base mobile, anziché di gambe, non è casuale: LG sottolinea come questo approccio garantisca una maggiore stabilità e sicurezza, grazie a un baricentro basso che riduce il rischio di ribaltamento, anche in presenza di bambini o animali domestici.

Braccia, mani e movimenti quasi umani

Uno degli aspetti più impressionanti di LG CLOiD riguarda la meccanica dei bracci, il robot è dotato di due braccia completamente articolate, ciascuna con sette gradi di libertà, un livello di mobilità paragonabile a quello di un braccio umano.

Spalle, gomiti e polsi consentono movimenti in avanti, indietro, laterali e rotazionali, mentre ogni mano è dotata di cinque dita azionate in modo indipendente, permettendo una manipolazione piuttosto precisa degli oggetti. Questa configurazione consente a CLOiD di operare senza problemi in cucine, lavanderie e zone living, gestendo un’ampia varietà di utensili e oggetti domestici.

Il busto, inoltre, può inclinarsi e regolare l’altezza, permettendo al robot di raccogliere oggetti dall’altezza delle ginocchia in su; questo significa, almeno per ora, che CLOiD non è in grado di raccogliere oggetti direttamente dal pavimento, un limite che la stessa LG ha voluto chiarire.

Cosa sa fare LG CLOiD?

Durante il CES 2026, LG mostrerà CLOiD all’opera in diversi scenari domestici realistici, pensati per dimostrare come il robot sia in grado non solo di eseguire singole azioni, ma anche di comprendere il contesto e coordinare più attività.

Tra gli esempi mostrati dall’azienda troviamo CLOiD che:

preleva latte dal frigorifero e inforna un croissant per preparare la colazione

per preparare la colazione avvia i cicli di lavaggio quando gli occupanti escono di casa

quando gli occupanti escono di casa piega e impila i vestiti dopo l’asciugatura

dopo l’asciugatura svuota la lavastoviglie

serve il cibo direttamente a tavola

In alcune immagini il robot viene mostrato anche accanto a una persona durante un allenamento domestico, anche se non è del tutto chiaro quale sia il suo ruolo specifico in questo contesto. In ogni caso, l’obbiettivo dichiarato è dimostrare le capacità di CLOiD di apprendere lo stile di vita dell’utente e adattare di conseguenza le proprie azioni.

Intelligenza artificiale fisica: VLM e VLA

Il vero cuore tecnologico di LG CLOiD è rappresentato dalla cosiddetta intelligenza artificiale fisica, che combina due modelli sviluppati da LG:

Vision Language Model (VLM) , che converte immagini e video in una comprensione strutturata basata sul linguaggio

, che converte immagini e video in una comprensione strutturata basata sul linguaggio Vision Language Action (VLA), che traduce input visivi e vocali in azioni fisiche concrete

Questi modelli sono stati addestrati su decine di migliaia di ore di dati relativi alle attività domestiche, permettendo a CLOiD di riconoscere elettrodomestici, interpretare le intenzioni dell’utente ed eseguire azioni contestuali, come aprire porte, spostare oggetti o azionare dispositivi connessi.

CLOiD come hub mobile per la smart home LG

Grazie all’integrazione con ThinQ e con l’hub ThinQ ON, LG CLOiD diventa di fatto un hub domestico mobile basato sull’intelligenza artificiale; questa connessione fluida consente al robot di controllare e coordinare una vasta gamma di elettrodomestici LG, ampliando notevolmente le sue capacità rispetto a un semplice robot esecutore.

In prospettiva, CLOiD rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di LG per una casa completamente guidata dall’IA, in cui robot ed elettrodomestici lavorano insieme per semplificare la vita quotidiana.

LG Actuator AXIUM e la roadmap verso la Casa AI

In parallelo a CLOiD, LG ha presentato anche LG Actuator AXIUM, un nuovo marchio dedicato agli attuatori robotici, ovvero uno dei componenti più critici e costosi di qualsiasi robot. L’azienda punta sulla propria esperienza nel settore degli elettrodomestici per offrire attuatori leggeri, compatti, efficienti e ad alta coppia, con un design modulare pensato per la produzione di robot avanzati.

Guardando al futuro, LG prevede di estendere la robotica a nuova categorie, parlando esplicitamente di Robot Elettrodomestici (come gli aspirapolvere robot) ed Elettrodomestici Robotizzati (ad esempio frigoriferi con porte automatiche); l’obbiettivo finale è quello di realizzare una Casa AI, in cui le faccende domestiche diventano un ricordo del passato.

Come dichiarato da Steve Baek, presidente di LG Home Appliance Solution Company, l’intento è chiaro:

Continueremo a impegnarci instancabilmente per realizzare la nostra visione Zero Labor Home, rendendo i lavori domestici un ricordo del passato, in modo che i clienti possano dedicare più tempo alle cose che contano davvero.

Resta ora da capire se e quando LG CLOiD arriverà sul mercato, e soprattutto in quale forma e a quale prezzo.