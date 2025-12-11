Negli ultimi giorni sui social non si parlava d’altro, il video del robot umanoide EngineAI T800, capace secondo l’azienda di eseguire movimenti complessi tra cui calci ad alta potenza, aveva generato un’ondata di scetticismo, commenti ironici e inevitabili sospetti di montaggio. Una reazione, come sempre, piuttosto tipica quando si entra nel territorio dei robot umanoidi e delle loro presunte capacità da film.

Per mettere a tacere le critiche, il CEO Zhao Tongyang ha deciso di fare quello che molti non avrebbero mai osato: si è bardato con una spessa imbottitura e ha pubblicato un nuovo video su X in cui il robot lo scaraventa a terra con un calcio. Una dimostrazione diretta, volutamente spettacolare, che a detta dell’azienda conferma senza ombra di dubbio l’autenticità del primo filmato.

EngineAI T800 è un robot umanoide alto 1,73 m con 29 gradi di libertà (e 7 per mano)

Presentato ufficialmente il 2 dicembre 2025, il T800 non è un concept fantascientifico ma un robot multiuso pensato per diversi scenari operativi, dalle attività industriali ai task più dinamici, come mostra chiaramente il video virale.

Le specifiche del resto parlano da sole, altezza 1,73 metri, corpo in lega di magnesio e alluminio, 29 gradi di libertà totali nelle articolazioni e 7 gradi di libertà per ciascuna mano. Si tratta evidentemente di una combinazione che consente movimenti fluidi e complessi, compresi quelli che ricordano da vicino le arti marziali cinematografiche citate dagli utenti.

Il T800 pesa 75 kg e utilizza una batteria al litio modulare allo stato solido con autonomia fino a 4 ore, ma sono soprattutto le prestazioni meccaniche a colpire:

ogni motore delle gambe genera 450 Nm di coppia

potenza di picco del giunto di 14 kW

capacità delle mani 5 kg di carico utile ciascuna (con sensori tattili integrati)

Una combinazione che spiega perché il calcio sferrato nel video qui sotto sia stato in grado di spingere a terra un adulto.

Dal punto di vista della percezione, il T800 integra un sensore LIDAR a 360° e ha una velocità di movimento fino a 3 m/s. La gestione operativa è affidata a una piattaforma piuttosto particolare: una CPU Intel N97 abbinata a un modulo AI NVIDIA AGX Orin da 64 GB, una dotazione che permette all’umanoide di muoversi in ambienti dinamici, evitare ostacoli e svolgere compiti complessi come quelli tipici dei magazzini.

EngineAI ha previsto diverse varianti del T800, dalla versione base da 25.000 dollari, fino a quella Max da 50.000 dollari; è possibile prenotarlo con un acconto di 700 dollari su JD.com, con consegne previste per giugno 2026.

Non si tratta di un prototipo isolato, EngineAI ha infatti appena chiuso nuovi round di finanziamento A1+ e A2, dopo aver raccolto circa 140 milioni di dollari. Un investimento notevole, destinato a sostenere un team di oltre 150 ingegneri impegnati nello sviluppo continuo del T800 e dei futuri modelli della linea.

Il settore dei robot umanoidi vive, come sempre, in un equilibrio sottile tra entusiasmo e diffidenza, EngineAI ha scelto la via più diretta possibile per difendere il suo T800, ovvero mostrare il robot in azione, senza tagli né scenografie.

Resta da capire come si evolverà la piattaforma nei prossimi mesi e se l’azienda riuscirà davvero a portare un robot di questo tipo nelle fabbriche, o magari nelle case, già dal prossimo anno.