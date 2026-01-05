Zeroth, una startup specializzata in robotica e intelligenza artificiale, ha annunciato l’arrivo negli Stati Uniti di due robot pensati per l’ambiente domestico, uno dei quale chiaramente ispirato all’iconico WALL-E del film Disney Pixar. L’idea di fondo è quella di trasformare un concept da film d’animazione in un compagno tecnologico reale che riesca a svolgere alcune funzioni basilari.

Il progetto più importante e più ambizioso della startup è senza dubbio il W1, un robot su cingoli che richiama immediatamente le forme e il modo di muoversi del celebre robottino Pixar. Il robot mantiene un design più neutro, rinunciando alla colorazione gialla e gli occhi da umano di WALL-E, anche se una variante su licenza Disney che riprende in tutto e per tutto la controparte cinematografica è in vendita in Cina.

Il robot W1 può svolgere compiti relativamente semplici come trasportare oggetti e pacchi fino ad un massimo di 50 chilogrammi, fare da intrattenitore per giochi o scattare foto tramite la fotocamera integrata da 13 megapixel. Grazie ai cingoli e alla combinazione di sensori radar e RGB, il robot può muoversi agilmente su erba, ghiaia e terreni in pendenza ad una velocità massima di 1,8 km/h.

Lo scopo del robottino è dunque quello di fungere da assistente domestico capace di muoversi in autonomia in contesti leggeri, anche se il prezzo di partenza lo colloca sicuramente nella fascia premium del mercato. I preordini di W1 partiranno negli Stati Uniti nei primi mesi del 2026 ad un prezzo di partenza di ben 5599 dollari.

M1 è l’alternativa umanoide della startup

Accanto al robot che richiama WALL-E, Zeroth ha presentato durante il CES 2026 un’alternativa molto diversa per dimensioni e ambizioni. Il piccolo M1 è infatti un robot dalle sembianze umanoidi pensato per stare su una scrivania o muoversi sul pavimento di casa. Più che assistente domestico, questa soluzione si focalizza maggiormente sull’interazione sociale e sull’assistenza personale.

Grazie all’integrazione con Google Gemini, il robot M1 può conversare con l’utente, fornire promemoria, rilevare eventuali cadute e fungere da presenza vigile all’interno dell’abitazione. Alto appena 38 centimetri, il robottino può rialzarsi da solo in caso di caduta e ha un’autonomia dichiarata di circa due ore, con la capacità di ritornare autonomamente alla propria basetta di ricarica in caso di batteria scarica.

Entrambe le soluzioni di Zeroth vogliono quindi portare l’intelligenza artificiale fuori dallo schermo e darle una forma fisica con cui interfacciarsi ogni giorno. Resta da capire quanto il mercato sia pronto ad accogliere dispositivi di questo tipo, soprattutto considerando i prezzi e le funzionalità limitate. Anche il robot M1, seppur più economico rispetto a W1, parte infatti da un prezzo di 2289 dollari e sarà disponibile negli Stati Uniti nel corso dei prossimi mesi.