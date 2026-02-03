Adobe rilancia con decisione sul fronte dell’intelligenza artificiale generativa e lo fa con una mossa destinata a far discutere, soprattutto tra creativi, designer e content creator; Adobe Firefly, la piattaforma IA dell’azienda, dice addio ai limiti di generazione basati sui crediti, offrendo agli abbonati generazioni illimitate di immagini e video, inclusi i modelli di intelligenza artificiale di terze parti.

C’è però un dettagli fondamentale da tenere bene a mente: bisogna sottoscrivere un abbonamento Firefly entro il 16 marzo per beneficiare di questa nuova formula.

Generazioni illimitate di immagini e video per i nuovi abbonati ad Adobe Firefly

Per chi non la conoscesse, Firefly è la suite di modelli generativi di Adobe dedicata alla creazione di immagini e video tramite prompt testuali; oltre ai modelli sviluppati direttamente da Adobe, la piattaforma integra anche soluzioni di terze parti, tra cui Google Nano Banana Pro, GPT Image Generation di OpenAI e Runaway Gen-4 Image.

Dopo un primo debutto al’interno delle app Creative Cloud, come Photoshop e Illustrator, Adobe ha progressivamente trasformato Firefly in una piattaforma autonoma, accessibile via web su firefly.adobe.com e tramite app dedicata su iOS e persino visionOS, segno di una strategia sempre più orientata a rendere l’IA uno strumento centrale e trasversale.

Fino ad oggi, uno degli elementi chiave dei piani Firefly era il numero di crediti mensili disponibili, che limitava di fatto il numero di immagini o video generabili; con il nuovo annuncio, Adobe rimuove completamente questa barriera per i nuovi abbonati, consentendo generazioni illimitate sia con i modelli proprietari sia con quelli di terze parti supportati.

Nelle parole di Adobe, gli abbonati Firefly possono ora creare senza limiti utilizzando modelli di immagini leader nel settore, inclusi quelli di Google, OpenAI e Runaway, oltre ai modelli Firefly commercialmente sicuri sviluppati internamente.

L’offerta è valida per chi si iscrive entro il 16 marzo 2026 e riguarda i piani Firefly Pro e Firefly Premium, inclusi quelli che in precedenza prevedevano 4.000, 7.000 o 50.000 crediti. Le generazioni illimitate includono immagini e video fino alla risoluzione 2K direttamente nell’app Adobe Firefly.

Un chiarimento importante: questa promozione riguarda esclusivamente l’abbonamento autonomo ad Adobe Firefly e non si applica agli abbonamenti Creative Cloud; un dettaglio che potrebbe deludere chi già paga per l’ecosistema completo e sperava in un’estensione automatica del beneficio.

Secondo Adobe, l’86% dei creatori di contenuti utilizza ormai l’IA nei flussi di lavoro quotidiani, e nell’ultimo anno la lunghezza media dei prompt è addirittura raddoppiata. Un segnale chiaro del fatto che l’IA non è più vista come una semplice novità, ma come uno strumento strutturale del processo creativo, spesso basato su iterazioni continue e tentativi successivi.

Ed è proprio qui che entra in gioco la rimozione dei crediti: l’obbiettivo dichiarato è permettere ai creativi di restare nel flusso, sperimentando liberamente senza il timore di sprecare generazioni.

Secondo Adobe, l’assenza di limiti apre scenari molto ampi, come:

sviluppo e allineamento delle idee tramite Firefly Boards , spazi collaborativi per team creativi

, spazi collaborativi per team creativi montaggio e rifinitura delle sequenze con l’ editor video Firefly basato su browser

basato su browser aggiunta di effetti sonori e tracce musicali con licenza completa

modifica avanzata delle immagini con Prompt to Edit, descrivendo in linguaggio naturale operazioni come rimozione di oggetti, cambio sfondo e rifinitura dei dettagli

Il tutto senza dover tenere costantemente sotto controllo il contatore dei crediti.

Con l’avvicinarsi di eventi come San Valentino e il Capodanno lunare, Adobe punta chiaramente a spingere l’adozione di Firefly a livello globale, sfruttando anche le integrazioni con modelli di terze parti per rendere la piattaforma ancora più appetibile.

Resta ora da capire se questa formula diventerà permanente anche dopo il 16 marzo o se si tratti di una mossa temporanea per accelerare la crescita della base utenti; nel frattempo, per chi lavora quotidianamente con immagini e video generativi, l’offerta è senza dubbio una delle più interessanti viste finora.