Dopo alcune settimane di attesa dall’annuncio ufficiale, Adobe Premiere fa il suo debutto su iPhone e iPad, portando con sé una serie di strumenti avanzati di editing video che fino a ieri erano esclusiva del mondo desktop. L’app, scaricabile gratuitamente dall’App Store, rappresenta un passo importante per Adobe nel consolidare la propria presenza su mobile e, al tempo stesso, un’opportunità per i creatori di contenuti che vogliono lavorare ai propri progetti ovunque si trovino.

Editing professionale anche in mobilità con la nuova app Adobe Premiere per iPhone e iPad

L’arrivo di Premiere su iOS non si limita a una trasposizione ridotta delle funzioni desktop, l’app è stata ottimizzata per controlli touch e display compatti, offrendo un’interfaccia fluida e intuitiva; non mancano però gli strumenti più richiesti da chi fa video editing, come la timeline multitraccia per combinare video, audio, musica e testo, il supporto ai video 4K HDR e la possibilità di lavorare con un numero praticamente illimitato di tracce.

Tra le funzioni integrate troviamo anche sottotitoli generati automaticamente, la funzione Enhance Speech per migliorare la chiarezza dei dialoghi, e strumenti rapidi di correzione colore e regolazione della luce. Adobe ha inoltre reso disponibile un’intera libreria di foto, clip e suoni gratuiti, utilizzabili per arricchire i propri progetti senza dover ricorrere a risorse esterne.

Come già accade per le versioni desktop, anche la nuova Premiere per iPhone e iPad fa leva sull’IA di Adobe Firefly, che consente di generare immagini, adesivi e persino suoni da integrare nei video. Alcune delle funzioni più curiose includono la possibilità di creare effetti sonori partendo da un prompt testuale o perfino da un motivetto canticchiato dall’utente, trasformato automaticamente in musica di sottofondo.

Da sottolineare che il download e l’utilizzo base dell’app sono completamente gratuiti e privi di pubblicità, tuttavia, per accedere agli strumenti più avanzati (in particolare quelli legati all’intelligenza artificiale generativa) sarà necessario acquistare dei crediti aggiuntivi.

Uno dei punti di forza della nuova Premiere mobile è l’integrazione con Adobe Cloud, che permette di iniziare un progetto su iPhone e poi completarlo su desktop, sfruttando tutta la potenza della versione completa; al momento il processo è unidirezionale (da mobile a desktop, ma non viceversa), una limitazione che Adobe potrebbe superare in futuro per offrire una continuità totale.

Al momento l’app è disponibile esclusivamente su iPhone e iPad, ma Adobe ha già confermato di essere al lavoro su una versione Android, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi; si tratta di una scelta strategica comprensibile, considerando che molti creator emergenti, soprattutto nel mondo social, preferiscono lavorare direttamente dallo smartphone.

L’arrivo di Adobe Premiere su iOS è una mossa che potrebbe cambiare le abitudini di tanti creator, non solo permette di editare contenuti complessi in mobilità, ma offre anche strumenti avanzati che fino a poco tempo fa erano impensabili su un dispositivo mobile.

Gli utenti interessati possono già scaricare Premiere gratuitamente dall’App Store, nel frattempo sarà interessante osservare come questa nuova soluzione si posizionerà rispetto alle tante alternative già presenti nel settore, da LumaFusion a CapCut, e se riuscirà a imporsi come nuovo standard per il video editing mobile.

Scarica Adobe Premiere per iPhone e iPad dall’App Store