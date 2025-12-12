Nelle ultime settimane il percorso di evoluzione di ChatGPT sta vivendo uno di quei momenti che, come spesso accade quando si parla di OpenAI, finiscono per ridefinire non solo il servizio in sé, ma anche l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale generativa; le novità anticipate nelle ultime ore sono due, estremamente diverse tra loro ma accomunate dallo stesso approccio: rendere ChatGPT più personalizzabile, più versatile e, soprattutto, più profondamente integrato nella vita quotidiana degli utenti.

La modalità per adulti di ChatGPT debutterà nel 2026

Stando a quanto dichiarato da Fidji Simo, CEO di OpenAI Applications, la tanto discussa modalità per adulti arriverà nel primo trimestre del 2026, introducendo un’esperienza pensata esclusivamente per gli utenti maggiorenni. Una funzionalità che, come sempre nel caso di OpenAI, nasce in un contesto complesso: lo svuotamento di personalità dovuto al passaggio a GPT-5 e le preoccupazioni sulla salute mentale, esplose dopo una causa legata al suicidio di un minorenne, hanno spinto l’azienda a rivedere radicalmente il proprio approccio al filtraggio di contenuti.

La nuova modalità si baserà sulla stima dell’età integrata nel modello, un sistema che OpenAI continua a raffinare e che dovrà essere in grado di distinguere con precisione tra adolescenti e adulti prima dello sblocco ufficiale. Non si tratta soltanto di consentire a ChatGPT di generare contenuti erotici (aspetto più volte chiarito da Sam Altman), ma di concedere agli utenti maggiorenni maggiore libertà espressiva e personalizzazione, permettendo al chatbot di sviluppare una personalità più coerente e modellata sulle interazioni dell’utente.

Resta ovviamente un interrogativo importante, quanto è sano creare un legame emotivo più intenso con un assistente virtuale? Diversi studi evidenziano come gli adulti che instaurano connessioni emotive con i chatbot siano più esposti a forme di disagio psicologico, e la stessa OpenAI ha riconosciuto il rischio di dipendenza affettiva in una parte dei propri utenti. Non è dunque difficile immaginare che la nuova modalità solleverà discussioni accese anche dopo il rilascio.

Photoshop, Acrobat ed Express arrivano direttamente dentro ChatGPT

Se la modalità per adulti guarda alla sfera personale, l’altra novità cambia invece, in modo decisamente più concreto, il modo in cui milioni di utenti potranno lavorare e creare contenuti dentro ChatGPT. Adobe ha annunciato una delle integrazioni più importanti degli ultimi anni: Photoshop, Adobe Express e Adobe Acrobat sono ora disponibili direttamente nella chat.

Un cambiamento che non punta semplicemente a semplificare l’esperienza utente, ma a integrarla completamente; l’editing di foto, la modifica dei PDF o la creazione grafica diventano veri e propri flussi di lavoro conversazionali.

Il sistema è estremamente semplice, basta digitare il nome dell’app, ad esempio “Adobe Photoshop, aiutami a sfocare lo sfondo di questa immagine“, e ChatGPT richiama automaticamente gli strumenti necessari, generando controlli contestuali come cursori per esposizione, contrasto, luci e ombre.

Tra le funzioni supportate troviamo:

modifiche fotografiche avanzate con Photoshop , con la possibilità di ritoccare aree specifiche, applicare filtri conversazionali o eseguire operazioni rapide senza aprire la versione completa del software

, con la possibilità di ritoccare aree specifiche, applicare filtri conversazionali o eseguire operazioni rapide senza aprire la versione completa del software creazione di grafica con Adobe Express , basata su template professionali modificabili interamente dentro ChatGPT

, basata su template professionali modificabili interamente dentro ChatGPT gestione documentale con Adobe Acrobat, tra unione, conversione, compressione e oscuramento di informazioni sensibili

Il tutto mantenendo perfetta continuità, si può iniziare in ChatGPT e proseguire nelle app native senza perdere nessun dato.

Va detto che la funzionalità è ancora in Beta e in alcuni casi le modifiche vengono eseguite ma non sempre restituite correttamente all’utente; un limite che, come spesso accade con le prime release, sarà probabilmente risolto a breve.

Ciò che colpisce maggiormente osservando le due novità insieme è il cambio di prospettiva, ChatGPT non è più soltanto un assistente testuale, ma si avvicina sempre più alla definizione di sistema operativo conversazionale. Un ambiente in cui si lavora, si crea, si modificano documenti, si personalizza la propria esperienza e in cui presto si potrà adottare una modalità d’uso completamente diversa a seconda della fascia d’età.