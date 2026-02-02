Il mese si apre con una nuova promozione: a partire da oggi, 2 febbraio, è disponibile un nuovo coupon per acquistare tantissimi prodotti in sconto, tech e non. Il valore del coupon è basato sull’importo speso: vediamo come funziona l’iniziativa più da vicino.

Tantissime offerte con il nuovo coupon PSPRFEB26

Il nuovo coupon è attivo su eBay dalle 9 di questa mattina fino alle 23:59 del 15 febbraio 2026: potete utilizzarlo fino a un massimo di due volte per account ed è valido su tutte le categorie di prodotti, ad eccezione di “Altre marche italiane” e delle categorie sempre escluse (Monete e banconote, Auto, moto e altri veicoli, Nautica e imbarcazioni). Sono dunque compresi smartphone, tablet, smartwatch, console, PC e tanto altro, prodotti Apple compresi.

Il funzionamento è piuttosto semplice: non dovete fare altro che digitare PSPRFEB26 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, così da ottenere un ribasso basato sull’importo dei prodotti presenti nel carrello, e quindi procedere con il pagamento tramite PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito. Più precisamente, gli sconti sono i seguenti, e sono raggiungibili anche con l’acquisto di più prodotti:

spesa di acquisto da 30 a 49,99 euro: buono sconto di 2 euro ;

; spesa di acquisto da 50 a 149,99 euro: buono sconto di 5 euro ;

; spesa di acquisto da 150 a 299,99 euro: buono sconto di 10 euro :

: spesa di acquisto da 300 a 449,99 euro: buono sconto di 15 euro ;

; spesa di acquisto da 450 a 599,99 euro: buono sconto di 25 euro ;

; spesa di acquisto da 600 euro in su: buono sconto di 30 euro.

L’extra sconto in questione non è enorme, ma potrebbe comunque aiutare a sciogliere qualche indecisione. Dopo aver visto qualche sconto riguardante i prodotti Android, vediamo qualche altro esempio su come sfruttare il nuovo coupon.

Questi erano solo alcuni esempi su come utilizzare il nuovo coupon PSPRFEB26. Se volete dare un’occhiata alla lista completa dei prodotti tech aderenti, non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa che faccia al caso vostro?