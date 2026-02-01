San Valentino si sta avvicinando, e Laifen lancia una nuova campagna dedicata: a partire da oggi, 1° febbraio, fino al 14 di questo mese, su Amazon e sul sito ufficiale sono disponibili offerte sui principali prodotti del marchio. Gli sconti arrivano fino al 38% e coinvolgono spazzolini elettrici, rasoi elettrici e non solo. Scopriamoli insieme.

Laifen lancia le offerte di San Valentino

Prende il via quest’oggi la campagna Laifen Cares, Love Endures di San Valentino, che consente di risparmiare sull’acquisto di alcuni dei prodotti più popolari del brand. Tra i protagonisti spicca lo spazzolino elettrico Laifen Wave, nella versione in alluminio: arriva con 3 testine (Gum Care, Super-Clean e Ultra-Whitening) e integra vari LED che indicano le modalità attive, la modalità viaggio (evita le accensioni involontarie durante il trasporto) e il livello di batteria residua.

Offre oscillazioni fino a 60° e 66.000 vibrazioni al minuto, con un’autonomia fino a 30 giorni (con un utilizzo di due volte al giorno). Mette a disposizione dieci livelli di intensità personalizzabili in tre impostazioni (forza di vibrazione, ampiezza di oscillazione e velocità di oscillazione), ed è compatibile con l’app Laifen, che permette di impostare preferenze di utilizzo personali e regolare i parametri hardware del dispositivo. Laifen Wave in alluminio è disponibile in offerta su Amazon fino al 14 febbraio a 69,99 euro invece di 99,99, con uno sconto di 30 euro.

Per un regalo è possibile optare anche per Laifen P3 Pro, un rasoio elettrico con motore lineare a doppia trazione: garantisce 12.000 tagli al minuto, ideali per avere a che fare con le barbe più folte e ostinate. Offre regolazione della potenza in tempo reale per una rasatura fluida e senza strappi, e lame di precisione in acciaio inossidabile. La lamina a basso contenuto di nichel riduce le irritazioni, mentre le lame in acciaio inossidabile durano fino a un anno e mezzo.

Si tratta del primo rasoio al mondo in alluminio di qualità aerospaziale, ed è realizzato con tecnologia a controllo numerico e sabbiatura di qualità per una finitura opaca, liscia e resistente. È costruito per durare e può contare su impermeabilità con certificazione IPX7 e testine magnetiche a scatto: il produttore promette fino a 10 anni di prestazioni affidabili. A livello di autonomia, arriva fino a 100 minuti, e bastano 3 minuti di ricarica rapida con USB-C per 7 minuti di utilizzo. Laifen P3 Pro è in offerta su Amazon nella versione Space Grey a 169,99 euro invece di 199,99, oppure sul sito ufficiale nella versione Royal Blue Collection (con custodia da viaggio e altri accessori) a 239,99 euro invece di 249,99.

Lo sconto più generoso viene riservato a Laifen Mini, l’asciugacapelli agli ioni negativi più compatto della gamma. Propone un motore brushless da 110.000 giri al minuto, in grado di asciugare i capelli 3,5 volte più rapidamente rispetto a modelli tradizionali; il generatore integrato emette 200 milioni di ioni negativi per prevenire l’effetto crespo, promettendo capelli morbidi e lisci. Offre 2 velocità dell’aria e multiple impostazioni per quanto riguarda la temperatura: il microprocessore Smart Temperature Control di Laifen regola la temperatura 80 volte al secondo, proteggendo i capelli anche alle temperature più elevate.

Laifen Mini è disponibile in offerta su Amazon nella versione Green a 79,99 euro invece di 129,99, con uno sconto del 38%.

