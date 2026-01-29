Gran Turismo 7 accoglie Xiaomi SU7 Ultra: l’aggiornamento disponibile per il popolare videogioco di corse a partire da oggi, 29 gennaio 2026, introduce la vettura elettrica della casa cinese, grazie a una importante collaborazione. La novità era stata anticipata lo scorso giugno, ma finalmente si concretizza con l’update alla versione 1.67 del gioco, che introduce anche altri cambiamenti.

Xiaomi SU7 Ultra disponibile da oggi in Gran Turismo 7

A poche settimane dall’incontro tra Kazunori Yamauchi, ideatore di Gran Turismo, e Lei Jun, presidente e CEO del gruppo Xiaomi, Xiaomi e Polyphony Digital avevano siglato una partnership con l’idea di portare Xiaomi SU7 Ultra all’interno del videogioco più recente del franchise. A distanza di qualche mese dall’annuncio, Xiaomi SU7 Ultra è ufficialmente disponibile in Gran Turismo 7, popolare videogioco disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. Il titolo sviluppato da Polyphony Digital accoglie oggi l’aggiornamento 1.67, che introduce il bolide elettrico e altre novità.

Come di consueto, l’auto è stata riprodotta fedelmente all’interno del gioco, nel design, negli interni e nelle prestazioni. Come abbiamo visto, Xiaomi SU7 Ultra è la variante supersportiva presentata a fine ottobre 2024: rispetto a quella base, migliora sul fronte dell’aerodinamica grazie a paraurti e minigonne più sportivi, un grande spoiler posteriore e non solo. Il diffusore attivo posteriore, assieme agli altri elementi aerodinamici, contribuiscono a garantire una deportanza (dichiarata) pari a 265 kg. La potenza viene scaricata a terra attraverso pneumatici Pirelli P Zero 5, che avvolgono di cerchi da 21 pollici.

Lato prestazioni, la SU7 Ultra farà divertire i giocatori di Gran Turismo: l’auto monta infatti un powertrain con tre motori, capace di erogare una potenza combinata dai 1548 cavalli e 1770 Nm di coppia, e in grado di spingere fino a un massimo di 350 km/h (solo 1,98 secondi per lo 0-100 km/h).

L’architettura costruttiva avanzata include pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio, architettura cell-to-body e tecnologia Gigacasting per garantire rigidezza e un peso ridotto. L’impianto frenante garantisce una distanza di arresto di 30,8 metri partendo da una velocità di 100 km/h. Grazie alle sospensioni attive e al sistema di guida assistita avanzato, la SU7 Ultra vuole rappresentare un punto di svolta nel campo dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Chi vuole provare la Xiaomi SU7 Ultra può acquistarla all’interno del Brand Central di Gran Turismo 7 (il concessionario per le auto nuove), dopo aver aggiornato il gioco alla versione 1.67.

Le altre novità dell’aggiornamento 1.67

Come detto, l’aggiornamento 1.67 di Gran Turismo 7 porta anche altre novità. Per quanto riguarda il parco auto, vengono introdotte la Hyundai Elantra N TC del 2024, una variante al alte prestazioni sviluppata appositamente per le competizioni su pista, e la Porsche 911 GT3 R (992) del 2022, auto da corsa pura senza compromessi e dotata di un motore sei cilindri da 4,2 litri (in grado di erogare fino a 564 cavalli). Entrambe le vetture risultano acquistabili nel Brand Central, naturalmente dopo aver aggiornato il titolo alla versione 1.67.

In più, Polyphony Digital annuncia l’aggiunta di un nuovo Menu extra (numero 52, “Hyundai N”, accessibile dal livello collezionista 58 in avanti), di tre nuovi eventi tra i Circuiti Mondiali (Campionato mondiale Turismo 600: Nürburgring Nordschleife, Campionato mondiale Turismo 700: Circuit de Spa-Francorchamps e Campionato mondiale Turismo 800: Mount Panorama Motor Racing Circuit) e dei fondali Bordi delle strade della California nella sezione Scapes.

Infine, gli sviluppatori parlano del proseguimento della Gran Turismo World Series: i piloti si sono già sfidati in quattro round della Manufacturers Cup e il Round 5 è attualmente in corso; l’ultimo avrà luogo sabato 31 gennaio. I riflettori saranno poi puntati sulle qualificazioni online della Nations Cup, che avranno luogo in sei round da mercoledì 11 febbraio a sabato 28 febbraio 2026.